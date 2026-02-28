파란만장 리오넬 메시. 심판실 쳐 들어갔던 메시, 이번에는 친선전 관중 난입에 쓰러져... 허탈한 표정, 그래도 결승골 주인공
[스포츠조선 류동혁 기자] 파란만장한 리오넬 메시다. 심판실에 난입을 시도했던 메시는 이번에 친선전 도중 난입한 관중과 엉켜 쓰러졌다.
미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미 절대 에이스 메시는 27일(이하 한국시각) 푸에르토리코 바야몬의 후안 라몬 루브리엘 스타디움에서 열린 에콰도르 챔피언 인데펜디엔테 델 바예와 친선전에서 관중과 함께 엉켜 쓰러졌다.
경기 막판 한 남성 관중이 난입했고, 상의를 벗은 채 센터서클까지 달려온 이 관중은 메시를 껴안았고, 보안직원이 난입한 관중을 넘어뜨리는 과정에서 메시까지 쓰러졌다.
이날 두 명의 관중이 이미 난입, 메시와 셀카를 찍고 사인을 받기도 했다.
메시는 다소 허탈하고 짜증섞인 표정을 지으면서 스스로 일어났다. 상대팀 선수 카를로스 곤잘레스가 다가와 그를 다독였다.
하프타임에 교체 투입된 메시는 후반 25분 페널티킥으로 결승골을 넣었다. 인터 마이애미는 2-1로 승리했다.
메시는 역대 최고의 축구 스타다.
그의 얼굴을 가까이서 보기 위해 관중들이 난입하는 경우가 종종 있다. 그는 평소 팬에게 매우 관대하고 친절하다. 특히 어린이 팬에 대해서는 더욱 그랬다. 제지하는 보안요원을 막아서며 함께 셀카를 찍어주고 포옹을 한다.
그는 지난 인터 마이애미전에서 0-3으로 패한 뒤 판정에 강력하게 항의했다. 경기가 끝난 뒤 심판실에 찾아가 거세게 판정을 비판했다.
경기가 끝난 뒤 그는 현지매체와의 인터뷰에서 '나는 성인군자가 아니다. 나중에 후회할 행동을 할 때도 있지만, 그 순간에는 본능적으로 반응한다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
