CCTV에 그 장면 포착..유명 PD 정 씨, ‘후배 강제추행 혐의’ 불구속 기소

최종수정 2026-02-28 09:16


CCTV에 그 장면 포착..유명 PD 정 씨, ‘후배 강제추행 혐의’ 불…
연합뉴스

[스포츠조선 박아람 기자] 직장 후배를 강제추행한 혐의를 받는 유명 예능 프로그램 PD가 재판에 넘겨졌다.

27일 법조계에 따르면 서울서부지방검찰청은 지난 24일 유명 예능 PD 정모 씨를 강제추행 혐의로 불구속 기소했다.

정 씨는 지난해 8월 서울 마포구 상암동에서 열린 회식 이후 장소 이동 및 귀가 과정에서 함께 프로그램을 제작하던 후배 A씨의 어깨를 감싸고 목덜미를 주무르는 등 원치 않는 신체 접촉을 한 혐의를 받는다.

앞서 사건을 수사한 서울마포경찰서는 지난해 12월 신체 접촉 사실은 인정되지만 추행의 고의를 입증할 증거가 부족하다며 혐의없음으로 불송치 결정했다.

이에 피해자 측은 이의신청을 제기했고, 검찰은 보완 수사에 착수했다. 검찰은 확보된 폐쇄회로(CC)TV 영상에서 피해자가 정 씨를 밀치며 자리를 피하는 장면을 확인하는 등 추가 증거를 토대로 혐의를 인정했다.

피해자 A씨의 법률대리인인 이은의 변호사는 SNS를 통해 "객관적 증거와 법리에 따라 온당한 결정을 내려준 검찰에 감사한다"고 밝혔다. 이어 "불송치 결정이 마치 무죄 확정처럼 받아들여지며 피해자가 2차 피해를 입었다"며 수사와 보도 과정에서 신중한 접근이 필요하다고 강조했다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남보라, 대통령 때문에 집도 못 들어갔다..."경호원 막아서 아빠 호출"

2.

故 송민도, 100살 생일 '경사' 앞두고 비보...미국 호스피스서 마지막 '3주기'

3.

구성환 반려견 꽃분이, '꼬리 살랑' 생전 마지막 모습 '먹먹'...전현무 "너무 예뻐"('나혼산')

4.

선예, 시부모님 모신 자리서 '찜닭 한강물' 대참사...신혼 초 멘붕

5.

구혜선 "자기애 강하다고, 연기 못한다고 부정 당해..반항심으로 내 갈 길만 갔다"(세바시)

연예 많이본뉴스
1.

남보라, 대통령 때문에 집도 못 들어갔다..."경호원 막아서 아빠 호출"

2.

故 송민도, 100살 생일 '경사' 앞두고 비보...미국 호스피스서 마지막 '3주기'

3.

구성환 반려견 꽃분이, '꼬리 살랑' 생전 마지막 모습 '먹먹'...전현무 "너무 예뻐"('나혼산')

4.

선예, 시부모님 모신 자리서 '찜닭 한강물' 대참사...신혼 초 멘붕

5.

구혜선 "자기애 강하다고, 연기 못한다고 부정 당해..반항심으로 내 갈 길만 갔다"(세바시)

스포츠 많이본뉴스
1.

"韓 유럽파 구단주가 어떻게 스눕독·모드리치" 엄지성의 '스~웩' 게시글 'AI 의심→실화'…세상 일 모른다

2.

"한국 선수 정강이에 살인태클" 베트남 신성, 결국 2경기 출장정지 '철퇴' 확정…'亞컵 도전' 김상식호 '비상, 비상'

3.

[오피셜]'김민재 첼시 매각' 어떡할래? 日 유리몸 또 박살 났다…KIM 이적 시 수비 공백 우려

4.

포체티노 4개월뒤 '토트넘 복귀' 초대박! "월드컵 끝나면 계약 만료"…의미심장 발언→모든 감독 실패, 포체티노가 적임자

5.

'고양이 학대 논란'X 中산둥행 무산→파란만장 佛 국대 수비수 결국 알와슬행[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.