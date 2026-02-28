정은표, 子 서울대 등록금 내주고 생색 "너무 당연한 게 될까 봐"
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 정은표가 아들 정지웅 군의 인성교육까지 철저히 했다.
정은표는 28일 "등록금은 엄마 아빠가 내주겠다고 했지만 새 학기 시작할 때 목돈이 들어가는 건 확실하다. 계좌이체하고 그냥 넘어가면 당연한 게 될 거 같아서 좀 알아달라고 생색을 내본다. 얘들아 아빠 돈 많이 들어갔다 생색~ 고맙지? 쪼잔한가?"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 아들 정지웅 군의 서울대 등록금을 이체한 정은표의 모습이 담겼다. 이체 후 정은표는 가족 단톡방에 이체 내역을 공개하며 "생색"이라고 말해 웃음을 안겼다. 이에 정지웅 군은 "고마워 사랑해~~~"라고 애정을 드러냈고 정은표는 "응 사랑해"라고 화답했다.
당연하게 받아들일 수도 있는 부모의 지원을 잊지 않게 하려는 정은표의 남다른 교육법이 눈길을 모은다.
한편, 정은표의 아들 정지웅 군은 SBS '스타주니어쇼 붕어빵', Mnet '쇼미더머니' 등에 출연해 얼굴을 알렸다. IQ 167의 영재로 알려졌던 정지웅은 현재 서울대학교에 재학 중이다.
