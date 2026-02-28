정은표, 子 서울대 등록금 내주고 생색 "너무 당연한 게 될까 봐"

기사입력 2026-02-28 12:54


정은표, 子 서울대 등록금 내주고 생색 "너무 당연한 게 될까 봐"

정은표, 子 서울대 등록금 내주고 생색 "너무 당연한 게 될까 봐"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 정은표가 아들 정지웅 군의 인성교육까지 철저히 했다.

정은표는 28일 "등록금은 엄마 아빠가 내주겠다고 했지만 새 학기 시작할 때 목돈이 들어가는 건 확실하다. 계좌이체하고 그냥 넘어가면 당연한 게 될 거 같아서 좀 알아달라고 생색을 내본다. 얘들아 아빠 돈 많이 들어갔다 생색~ 고맙지? 쪼잔한가?"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 아들 정지웅 군의 서울대 등록금을 이체한 정은표의 모습이 담겼다. 이체 후 정은표는 가족 단톡방에 이체 내역을 공개하며 "생색"이라고 말해 웃음을 안겼다. 이에 정지웅 군은 "고마워 사랑해~~~"라고 애정을 드러냈고 정은표는 "응 사랑해"라고 화답했다.

당연하게 받아들일 수도 있는 부모의 지원을 잊지 않게 하려는 정은표의 남다른 교육법이 눈길을 모은다.

한편, 정은표의 아들 정지웅 군은 SBS '스타주니어쇼 붕어빵', Mnet '쇼미더머니' 등에 출연해 얼굴을 알렸다. IQ 167의 영재로 알려졌던 정지웅은 현재 서울대학교에 재학 중이다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 긴급 구조 요청..“혹시 몰라 다시 올립니다. 안락사 30분 전”

2.

섹시 톱 배우, 동성애자 루머 불거졌다..사생활 사진 확산 논란

3.

CCTV에 그 장면 포착..유명 PD 정 씨, ‘후배 강제추행 혐의’ 불구속 기소

4.

강아지별로 떠난 꽃분이 마지막 모습..'나혼산' 추모 영상 '뭉클'

5.

김신영, 38kg 뺀 유지어터였는데..요요 고백 "입 터져서 돌아왔다"

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 긴급 구조 요청..“혹시 몰라 다시 올립니다. 안락사 30분 전”

2.

섹시 톱 배우, 동성애자 루머 불거졌다..사생활 사진 확산 논란

3.

CCTV에 그 장면 포착..유명 PD 정 씨, ‘후배 강제추행 혐의’ 불구속 기소

4.

강아지별로 떠난 꽃분이 마지막 모습..'나혼산' 추모 영상 '뭉클'

5.

김신영, 38kg 뺀 유지어터였는데..요요 고백 "입 터져서 돌아왔다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]"콜 팔머 나와!" 이강인-조규성 VS EPL, 김민재 VS 세리에A, 이재성 VS 체코 '성사'…챔스-유로파-콘퍼러스 16강 대진 발표

2.

"황희찬 없어도 괜찮아!" 울버햄튼 고추가루 부대 변신. 리그 3위 아스턴 빌라에 반전의 승리

3.

[공식발표]'390억짜리' 日 유리몸 수비수, 이번엔 햄스트링 부상 "최대 3주 결장"→김민재 당분간 엔트리 제외 NO!

4.

[오키나와속보]헐! 0게임 퇴출 우려가 현실로… 삼성 매닝, 팔꿈치 수술로 '시즌 전 퇴출', "대체 외인 물색 중"

5.

파란만장 리오넬 메시. 심판실 쳐 들어갔던 메시, 이번에는 친선전 관중 난입에 쓰러져... 허탈한 표정, 그래도 결승골 주인공

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.