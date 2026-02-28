백지영, 짧아진 코에 재수술 고민 "다시 돌아가면 성형 안 해"

백지영, 짧아진 코에 재수술 고민 "다시 돌아가면 성형 안 해"

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 백지영이 코 재성형을 고민했다.

28일 백지영의 유튜브 채널에서는 '백지영이 30년 전 처음 '이곳' 성형하고 후회했던 이유는?(남편도 성형외과 도전)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

성형을 고민하는 제작진에 백지영은 자신의 팁과 조언을 전했다. 외모 트렌드를 따라가지 말라고강조한 백지영은 "그때는 쌍꺼풀이 두꺼운 게 트렌드였다. 요즘은 티 안 나게 자연스럽게 하지 않냐"고 밝혔다. 정석원은 백지영의 얼굴을 바라보며 "좋았을 때가 있었는데 (성형을) 몇 번 더 해서. 그건 왜 그랬냐. 하다 보면 욕심 나는 것도 있냐"고 물었고 백지영은 "욕심나는 게 아니고 남들한테 안 보이는 단점이 나한테 보이는 거다. 수술을 한번 해서 좋아진 경험이 있으면 그 경험 때문에 또 하는 것"이라고 밝혔다.

정석원은 "백지영이 애 낳고서 눈에 뭘 넣었던 걸 뺐다더라"라고 말했고 백지영은 "쑥 꺼져있는 눈이어서 눈 위에 지방을 넣었는데 눈을 감을 때마다 지방이 튀어나오는 거다. 그래서 아기 낳고 뺐다"고 밝혔다. 이에 정석원은 "코도 빼라"라고 추천했고 백지영은 "진짜 뺄까?"라고 고민했다.


제작진은 "다시 성형 전으로 돌아가면 첫 수술을 할 거냐"고 물었고 백지영은 "안 한다"고 단호하게 밝혔다. 백지영은 "살아보니까 얼굴 트렌드가 다시 돌아오더라. 지금은 옛날의 내 얼굴이 괜찮은 트렌드가 됐다. 쌍꺼풀 없고 코도 자그마하고 얼굴도 동글동글한 얼굴이 트렌드다. 그래서 안 할 거 같다"고 밝혔다.

제작진의 성형 상담을 위해 함께 병원에 간 백지영 부부. 의사를 만난 백지영은 자신의 고민을 털어놨다. 백지영은 "제가 코가 긴 코였다"고 운을 뗐고 의사는 "제가 항상 방송 보면서 점점 코가 올라가는 게 아쉽더라. 모양은 그대로 있으신데 코 길이 하나로 사람이 많이 달라진다"고 밝혔다. 코 재수술을 고민하는 백지영에 정석원은 "이식하는 연골이 다른 사람거여도 가능하냐. 내 연골을 주고 싶다"고 물어 웃음을 안겼다.

