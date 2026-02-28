이정효표 수원, 첫 베스트11 공개! 일류첸코-헤이스-강성진 '공격 선봉'...이랜드는 박재용-에울레르-가브리엘로 맞불[현장 라인업]

수원은 28일 수원월드컵경기장에서 서울 이랜드와 '하나은행 K리그2 2026' 1라운드를 치른다. 올 시즌 강력한 승격 후보로 꼽히는 두 강호가 첫 판부터 격돌한다.
역시 눈길은 이정효 감독에 쏠린다. 이 감독이 수원에 부임한 후 치르는 첫번째 공식 경기다. 2026시즌 K리그2의 모든 시선은 수원을 향해 있다. 이 감독 때문이다. 광주FC에서 눈부신 성과를 거두며 K리그 최고의 명장 반열에 오른 이 감독은 국내외 빅클럽들의 러브콜을 뒤로하고, 수원 지휘봉을 잡았다. 몰락한 '명가'와 떠오르는 '명장'의 만남에 관심은 폭발했다. 이 감독 취임 기자회견에 무려 100여명의 취재진이 자리할 정도였다.
수원은 이 감독을 선임한데 이어, 전력 업그레이드에 나섰다. 폭풍 영입에 성공했다. 지난해 K리그1 최고 센터백에 빛나는 홍정호를 전북 현대에서 데려온 것을 비롯해, 송주훈 박현빈 고승범 정호연, 페신, 헤이스 등을 차례로 품었다. 이미 K리그2 정상급 진용을 갖춘 수원이 더 강해졌다는 평이 이어졌다. 승격 1순위로 꼽히고 있다.
이 감독이 수원서 보여줄 축구에 많은 관심이 모아졌다. 이 감독은 일단 4-4-2 전형을 꺼냈다. 일류첸코와 강성진이 최전방에 선다. 허리진에는 김성주-박현빈-김민우-헤이스가 포진한다. 포백은 박대원-송주훈-홍정호-이건희가 구성한다. 골문은 김준홍이 지킨다. 김지현, 브루노 실바, 박지원 강현묵 등이 벤치에서 출발한다.
수원을 맞서는 팀은 이랜드다. 이랜드는 지난 시즌 4위에 오르며 창단 첫 2년 연속 플레이오프 진출에 성공했다. 비록 승격에는 실패했지만, 김도균 감독 부임 후 확실히 강호 반열에 올랐다. 올 겨울 주축들을 대부분 잔류시킨 가운데 김현 박재용 민성준 박진영 박재환 등을 영입했다. 김 감독은 수원에 강했다. 이랜드 부임 후 수원과 치른 6번의 경기에서 5승1패로 절대우위를 보였다. 수원FC 시절까지 범위를 넓혀도 13승1무4패다.
이랜드는 3-4-3으로 나섰다. 가브리엘-박재용-에울레르가 스리톱을 구성한다. 오인표-박창환-조준현-김주환이 미드필더로 나선다. 스리백은 백지웅-김오규-박진영이 꾸린다. 골키퍼 장갑은 민성준이 낀다. 아이데일, 김현, 이주혁 배서준 등이 조커로 대기한다.