손태영, 17세 아들 첫 운전에 긴장.."父 권상우랑 연습하면 싸울 거 같다고"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 손태영이 훌쩍 성장한 아들의 모습을 전했다.
28일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '미국맘 손태영은 일주일을 어떻게 보낼까? (+17세 아들 룩희의 첫 운전)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 손태영은 "드디어 룩희가 운전 연습을 시작했다. 학교 수업에서 필기시험 통과했다. 이제 50시간 연습하고 실기시험을 보면 된다"고 말했다.
이모부와 함께 운전 연습에 나선 아들을 지켜보던 손태영은 "룩희가 아빠랑 운전 연습하면 싸울 거 같다고 안될 거 같다고 해서 이모부한테 도움을 요청했다"고 전했다.
이어 "우리는 운전학원 가면 운전학원에 있는 차로 실기를 봤던 거 같은데 여기는 연습하던 자기 차가 있으면 그걸 몰고 가서 그 차로 실기 테스트를 볼 수 있다고 하더라. 그건 좋은 거 같다"고 설명했다.
손태영은 "룩희 알려주려고 바로 앞에서 밤에 운전 한번 해봤는데 안 될 거 같더라"고 털어놨다. 아직 운전이 서툰 아들을 멀리서 지켜보던 그는 "오늘 내로는 올 수 있겠지"라며 불안한 마음을 드러냈다.
한편 손태영은 뉴저지에 온 남편 권상우와 함께 가족이 스키장에 갈 계획이라고 밝혔다. 그는 "룩희는 안 갈 거 같다. 그래도 이제는 소호 같은 곳은 따라 나가려고 한다"며 "예전에는 스슌팬츠가 편하다고 많이 입었는데 이제 크니까 청바지도 입고 싶어 하고 치노 팬츠 같은 것도 입고 싶어 한다. 이제 패션에 눈 뜨려나. 다 컸다"며 아들의 성장을 실감했다.
