전지현, 성수동 빌딩 3채 '468억' 싹쓸이…부동산 퀸의 위엄

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 전지현이 서울 성동구 성수동1가 일대 부동산 3건을 총 468억 원에 매입한 사실이 알려지며 또 한 번 '부동산 큰손' 면모를 드러냈다.

27일 뉴스1 보도에 따르면 전지현은 지난해 9월 성수동1가 아뜰리에길 인근 건물 2채와 두 건물 사이 필지 1개를 사들였다.

매입 대상은 지하 1층~지상 5층 규모(연면적 약 1042㎡) 건물 1채와 지상 1층~3층 규모(연면적 약 1129㎡) 건물 1채다. 여기에 두 건물 사이에 위치한 50㎡ 규모 필지 1개도 함께 매입한 것으로 전해졌다.

세부 매입가는 지하 1층~지상 5층 건물 186억 원, 지상 1층~지상 3층 건물 260억 원, 필지 22억 원으로 총 468억 원에 달한다. 등기부등본상 잔금 납부와 소유권 이전 등기는 지난 23일 마무리된 것으로 알려졌다.

해당 부동산에는 채권최고액 336억 원의 근저당권이 설정됐다. 통상 채권최고액이 대출 원금의 120% 수준에서 설정되는 점을 감안하면, 실제 대출금은 약 280억 원 안팎으로 추산된다.

이번 매입으로 일각에서는 전지현의 전체 부동산 자산 가치가 1500억 원에 달할 것이라는 관측도 나온다. 전지현은 서울 강남과 용산 등지에 다수의 건물을 보유한 것으로 알려져 있다.

성수동은 최근 수년간 '서울의 브루클린'으로 불리며 상권과 가치가 급상승한 지역이다. 연예인과 기업들의 투자도 이어지는 가운데, 전지현의 추가 매입 배경에도 관심이 쏠리고 있다.

연기 활동뿐 아니라 부동산 투자에서도 존재감을 드러내고 있는 전지현의 행보가 또 한 번 주목받고 있다.

