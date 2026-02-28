김수현, 600억 '넉오프' 부활하나…'무기한 보류 끝' 복귀 신호탄

기사입력 2026-02-28 18:47


김수현, 600억 '넉오프' 부활하나…'무기한 보류 끝' 복귀 신호탄

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김수현의 복귀 여부에 다시 불이 붙었다. 무기한 공개 보류됐던 600억 원대 대작 '넉오프'가 재편성 논의에 들어갔다는 관측이 나오면서다.

28일 더페어 보도에 따르면 디즈니+ 오리지널 시리즈 '넉오프'는 2026년 상반기 공개를 목표로 편성 시기를 조율 중인 것으로 전해졌다.

'넉오프'는 IMF 외환위기 시절을 배경으로, 짝퉁 시장의 제왕이 된 한 남자의 이야기를 그린 작품이다.

약 600억 원의 제작비가 투입된 초대형 프로젝트로, 공개 전부터 기대를 모았다. 그러나 지난해 3월 김수현의 개인사 논란 여파로 제작이 중단됐고, 결국 '무기한 공개 보류'라는 초강수를 두며 사실상 공개 여부가 불투명해진 바 있다.최근 디즈니+가 2026년 상반기 주요 콘텐츠 라인업을 재정비하는 과정에서 '넉오프'를 다시 검토 중이라는 소식이 전해지며 분위기가 달라졌다.

김수현의 글로벌 팬덤이 여전히 건재하다는 점, 600억 원에 달하는 제작비를 투입한 작품을 폐기할 경우 손실 부담이 상당하다는 점 등이 복합적으로 작용한 것으로 보인다.

특히 3월 초 예정된 엔터테인먼트사 IR(기업설명회)에서 '넉오프'의 잔여 촬영 진행 상황과 스트리밍 전략이 언급될 가능성도 제기되고 있다. 이에 따라 관련 종목 주가에도 미묘한 움직임이 감지되며 업계의 관심이 쏠린다.

업계 관계자는 "그간 얼어붙었던 김수현의 복귀 전선에 온기가 도는 분위기"라며 "공식 라인업 쇼케이스에서 '넉오프'가 다시 언급될지가 상반기 연예계 최대 관전 포인트가 될 것"이라고 전했다.

'넉오프'가 실제로 공개된다면 이는 곧 김수현의 본격적인 활동 재개의 신호탄이 될 가능성이 높다. 600억 대작의 운명과 함께 그의 복귀 시계가 다시 움직일지 귀추가 주목된다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘성매매 합법화 주장’ 김동완, 이번엔 “뻔뻔함·천박함 난 다 있어” 의미심장 글 남겨

2.

손태영, 17세 아들 첫 운전에 긴장.."父 권상우랑 연습하면 싸울 거 같다고"

3.

조혜련, 50대에 더 힘든 다이어트..4개월 만에 7kg 감량 꿀팁 "현재 53kg"

4.

“원빈, 눈 실제로 못 마주칠 정도”..여배우들 입 모아 실물 극찬

5.

윤종신, 유재석과 예능 힘들었나..공포증 고백 "아무 맥락 없이 시켜"

연예 많이본뉴스
1.

‘성매매 합법화 주장’ 김동완, 이번엔 “뻔뻔함·천박함 난 다 있어” 의미심장 글 남겨

2.

손태영, 17세 아들 첫 운전에 긴장.."父 권상우랑 연습하면 싸울 거 같다고"

3.

조혜련, 50대에 더 힘든 다이어트..4개월 만에 7kg 감량 꿀팁 "현재 53kg"

4.

“원빈, 눈 실제로 못 마주칠 정도”..여배우들 입 모아 실물 극찬

5.

윤종신, 유재석과 예능 힘들었나..공포증 고백 "아무 맥락 없이 시켜"

스포츠 많이본뉴스
1.

이정효표 수원, 첫 베스트11 공개! 일류첸코-헤이스-강성진 '공격 선봉'...이랜드는 박재용-에울레르-가브리엘로 맞불[현장 라인업]

2.

최원태 3이닝 무실점, 심재훈 함수호 안타, 삼성, 요미우리 베스트 멤버 상대 2대4 아쉬운 패배[오키나와 리뷰]

3.

[K리그1 리뷰]'462일만의 축포' 야고, 첫 멀티골! '명예회복' 울산, 강원 3-1 완승…'레전드' 김현석 감독 데뷔승 감격

4.

2026년 K리그1 '1호 교체'는 선수 아닌 이동준 심판→전반 2분 부상교체…1호골은 울산 야고

5.

수원 데뷔전 나서는 이정효 감독 "모처럼 푹 잤다...알 힐랄한테 7골도 먹어봤는데 긴장 안한다"[현장 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.