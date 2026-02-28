최정예 총출동! 김재환도 안타쳤다! SSG 18안타 대폭격 → 라쿠텐 2군 13-4 완파. 사실상 개막전 라인업 [미야자키 현장]
|
|
|사진제공=SSG랜더스
|
|
|사진제공=SSG랜더스
[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스가 주전 선수들을 총출동시키며 컨디션을 점검했다.
SSG는 28일 일본 미야자키 오쿠라가하마소호구장에서 일본프로야구 라쿠텐 골든이글스 2군과 연습경기에서 13대4로 크게 이겼다. 팀 18안타를 몰아쳤다. 4번타자로 출격한 '이적생 거포' 김재환도 2타수 1안타를 기록했다.
1선발 미치 화이트가 다소 흔들린 점이 아쉬웠다. 타선은 전반적으로 활발했다. 투수진도 화이트를 제외하면 견고했다.
SSG는 25일 치른 첫 경기 소프트뱅크 2군과 일전에서 주전 선수들에게 휴식을 줬다. 1대9로 졌다.
|
|
|사진제공=SSG랜더스
이번 라쿠텐전은 주전이 모두 뛰었다.
|
|
|사진제공=SSG랜더스
박성한(유격수)-에레디아(좌익수)-최정(3루수)-김재환(지명타자)-고명준(1루수)-한유섬(우익수)-최지훈(중견수)-이지영(포수)-정준재(2루수)로 타순을 꾸렸다.
SSG는 0-1로 뒤진 3회초 균형을 맞췄다. 최지훈이 중전 안타로 포문을 열었다. 이지영 정준재가 볼넷을 골랐다. 무사 만루에서 박성한이 파울플라이로 물러났지만 에레디아가 희생타를 쳐냈다.
SSG는 4회초 3-1로 달아났다. 첫 타석 1루 땅볼로 물러났던 김재환이 깨끗한 중전 안타를 터뜨렸다. 고명준이 우중간 2루타로 밥상을 차렸다. 한유섬이 중전 적시타를 터뜨렸다. 김재환 고명준 한유섬 트리오가 연쇄 폭발한 뜻깊은 장면이었다.
|
|
|사진제공=SSG랜더스
|
|
|사진제공=SSG랜더스
|
|
|사진제공=SSG랜더스
SSG는 고삐를 더욱 당겼다. 5회초 박성한의 2루타 포함 6안타를 집중시켰다. 6-1로 훌쩍 앞서갔다. SSG는 6회초에 대거 5점을 더했다. 11-1로 리드하며 라쿠텐의 추격 의지를 꺾었다.
선발 화이트는 아직 100%가 아니었다. 타자 7명을 상대하면서 38구를 던졌다. 1이닝 1실점으로 물러났다. 최고구속은 154㎞까지 나왔다.
오히려 두 번째 투수 이기순이 2이닝을 무실점으로 정리하며 눈도장을 찍었다.
11-1로 넉넉하게 앞선 7회말 박시후가 2점을 줬다. SSG는 8회초 곧바로 2점을 보태 10점차를 유지했다. 8회말에는 필승조 이로운이 나와 1점을 잃긴 했지만 잘 막았다. 2년차 좌완신예 신지환이 9회를 책임졌다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.