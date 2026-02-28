“원빈, 눈 실제로 못 마주칠 정도”..여배우들 입 모아 실물 극찬

|
[스포츠조선 박아람 기자] 배우 원빈의 목격담이 전해졌다.
이에 배우 박보영은 "저는 봤다"며 환하게 웃었다. 그는 "제가 진짜 너무 팬이다. 이상형을 물어보면 항상 얘기할 정도다. 영화 '과속스탠들' 당시 차태현 오빠가 '빈아 이정도면 한 번 만나줘라'라는 영상 편지도 써줬다"며 일화를 전했다.
이어 "속으로 '대박이다'이러고 있었는데 갑자기 저한테 '(음료를 건네며) 보영 씨, 이거 드세요'라더라. 지금도 생각하면 떨린다. '어떻게 내 이름을 알지?'라는 생각이 들면서 심장이 요동쳤다"며 "그때 처음으로 얼굴을 봤다. 단발이셨는데 너무 고우셨다. 누가 저한테 실물 물어보면 '빚으셨다'고 한다. 너무 멋있었다"고 극찬했다.
한지민과 한효주도 원빈의 목격담을 전했다.
그는 "연기 선생님이 같아서 봤다. 수업하러 갔는데 누가 끝나고 들어오더라. '모자 안에 얼굴이 있나?' 할 정도로 정말 얼굴이 작더라. 모자챙을 잠깐 내렸는데 턱만 보이더라. 인사만 잠깐 했고 만났다고는 할 수 없을 정도로 살짝 스쳐 지나갔다"며 "저도 얼굴을 못 보겠더라. 그냥 '안녕하세요' 정도만 했다"고 전했다.
한효주 또한 "헤어 메이크업 숍이 같아서 봤는데 진짜 스쳐 지나가듯이 봤다. 앉아계실 때 잠깐 인사하는데 얼굴이 요만큼이었다"고 덧붙이며 원빈의 독보적인 비주얼을 증언했다.
