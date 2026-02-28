소유, 몸무게 속였다…인생 최고 몸무게 68kg 찍고 "수치스러워"

26일 소유의 유튜브 채널에서는 '소유가 하는 관리가 어떤 거냐구요? 모두 알려드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
최근 다이어트에 성공한 소유에 팬들은 몸매 관리, 피부 관리, 시술에 대한 궁금증이 쏟아졌다. 소유는 피부과에 한 달에 한 번씩 가서 관리를 받는다며 "살 빠지고 나서 사람들이 '수술했네', '턱 깎았네' 이런 얘기를 할 때 선생님이 먼저 '왜 이렇게 고소 안 하시냐' 했다. 선생님은 한 달에 한 번씩 제 얼굴을 보니까 제 얼굴의 역사를 다 아신다"고 성형 의혹을 부인했다. 이어 "옛날에 장성규 오빠 채널에 나갔을 때도 '리쥬란 맞았다'고 추측하는데 제가 주사공포증 때문에 못 한다. 한번도 맞아본 적도 없다"고 밝혔다.
특히 소유는 얼굴형이 달라진 이유도 밝혔다. 소유는 "몸무게 공개를 먼저 해야 할 거 같은데 지금 현재 몸무게는 49kg다. 근데 원래 최고 몸무게가 68kg였다"며 고개를 숙였다. 과거 소유는 유튜브를 통해 인생 최고 몸무게 62kg을 달성하고 다이어트를 했다고 밝힌 바 있다.
소유는 "제가 삿포로를 엄마랑 갔다 와서 서울에 와서 뭄무게를 재니까 68kg였다. 충격을 먹고 다이어트를 했다. 많은 분들이 '10kg 빠진 소유'라고 하는데 정확히 따지면 48kg까지 찍었으니 20kg을 감량한 거다. 그러니 얼굴형이 변하겠냐 안 변하겠냐. 시원하게 모든 걸 말씀해드리겠다"고 밝혔다.
소유는 "말하지 않았던 건 제 자신이 너무 수치스러워서 말 못했다. '내가? 68kg라고?' 이랬다. 그래서 열심히 빼다가 직년 4월 쯤에 54~56kg 여기서 안 빠지더라. 고민하다가 근육을 뺐다"며 "운동을 유산소의 비중을 굉장히 많이 가져가고 운동도 무게를 치는 거보다 맨몸으로 할 수 있는 운동 위주로 했다. 하체 운동을 거의 안 했다고 보면 된다. 큰 근육들이 빠지면서 몸무게가 기하급수적으로 빠지더라. 다리, 엉덩이가 진짜 많이 빠졌다. 거기서 5kg 빠졌을 거 같다"고 밝혔다.