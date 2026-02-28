소유, 몸무게 속였다…인생 최고 몸무게 68kg 찍고 "수치스러워"

기사입력 2026-02-28 12:29


소유, 몸무게 속였다…인생 최고 몸무게 68kg 찍고 "수치스러워"

[스포츠조선 이우주 기자] 씨스타 소유가 다이어트 전후 몸무게를 속시원히 드러냈다.

26일 소유의 유튜브 채널에서는 '소유가 하는 관리가 어떤 거냐구요? 모두 알려드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 다이어트에 성공한 소유에 팬들은 몸매 관리, 피부 관리, 시술에 대한 궁금증이 쏟아졌다. 소유는 피부과에 한 달에 한 번씩 가서 관리를 받는다며 "살 빠지고 나서 사람들이 '수술했네', '턱 깎았네' 이런 얘기를 할 때 선생님이 먼저 '왜 이렇게 고소 안 하시냐' 했다. 선생님은 한 달에 한 번씩 제 얼굴을 보니까 제 얼굴의 역사를 다 아신다"고 성형 의혹을 부인했다. 이어 "옛날에 장성규 오빠 채널에 나갔을 때도 '리쥬란 맞았다'고 추측하는데 제가 주사공포증 때문에 못 한다. 한번도 맞아본 적도 없다"고 밝혔다.

특히 소유는 얼굴형이 달라진 이유도 밝혔다. 소유는 "몸무게 공개를 먼저 해야 할 거 같은데 지금 현재 몸무게는 49kg다. 근데 원래 최고 몸무게가 68kg였다"며 고개를 숙였다. 과거 소유는 유튜브를 통해 인생 최고 몸무게 62kg을 달성하고 다이어트를 했다고 밝힌 바 있다.


소유, 몸무게 속였다…인생 최고 몸무게 68kg 찍고 "수치스러워"
소유는 "제가 삿포로를 엄마랑 갔다 와서 서울에 와서 뭄무게를 재니까 68kg였다. 충격을 먹고 다이어트를 했다. 많은 분들이 '10kg 빠진 소유'라고 하는데 정확히 따지면 48kg까지 찍었으니 20kg을 감량한 거다. 그러니 얼굴형이 변하겠냐 안 변하겠냐. 시원하게 모든 걸 말씀해드리겠다"고 밝혔다.

소유는 "말하지 않았던 건 제 자신이 너무 수치스러워서 말 못했다. '내가? 68kg라고?' 이랬다. 그래서 열심히 빼다가 직년 4월 쯤에 54~56kg 여기서 안 빠지더라. 고민하다가 근육을 뺐다"며 "운동을 유산소의 비중을 굉장히 많이 가져가고 운동도 무게를 치는 거보다 맨몸으로 할 수 있는 운동 위주로 했다. 하체 운동을 거의 안 했다고 보면 된다. 큰 근육들이 빠지면서 몸무게가 기하급수적으로 빠지더라. 다리, 엉덩이가 진짜 많이 빠졌다. 거기서 5kg 빠졌을 거 같다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 남자 아이돌 여친 폭로글 "나와 교제 중 여러 유흥업소서 부적절 관계"

2.

서동주, 긴급 구조 요청..“혹시 몰라 다시 올립니다. 안락사 30분 전”

3.

CCTV에 그 장면 포착..유명 PD 정 씨, ‘후배 강제추행 혐의’ 불구속 기소

4.

강아지별로 떠난 꽃분이 마지막 모습..'나혼산' 추모 영상 '뭉클'

5.

김현중, '꽃남' 시절 수입 직접 밝혔다 "100억 이상...자고 일어나면 CF 찍어"

연예 많이본뉴스
1.

유명 남자 아이돌 여친 폭로글 "나와 교제 중 여러 유흥업소서 부적절 관계"

2.

서동주, 긴급 구조 요청..“혹시 몰라 다시 올립니다. 안락사 30분 전”

3.

CCTV에 그 장면 포착..유명 PD 정 씨, ‘후배 강제추행 혐의’ 불구속 기소

4.

강아지별로 떠난 꽃분이 마지막 모습..'나혼산' 추모 영상 '뭉클'

5.

김현중, '꽃남' 시절 수입 직접 밝혔다 "100억 이상...자고 일어나면 CF 찍어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]"콜 팔머 나와!" 이강인-조규성 VS EPL, 김민재 VS 세리에A, 이재성 VS 체코 '성사'…챔스-유로파-콘퍼러스 16강 대진 발표

2.

"황희찬 없어도 괜찮아!" 울버햄튼 고추가루 부대 변신. 리그 3위 아스턴 빌라에 반전의 승리

3.

파란만장 리오넬 메시. 심판실 쳐 들어갔던 메시, 이번에는 친선전 관중 난입에 쓰러져... 허탈한 표정, 그래도 결승골 주인공

4.

드디어 그가 돌아온다. SGA 25일 만에 출격. NBA 전무후무 대기록 달성할까

5.

SSG 4번타자 김재환 출동한다→ 라쿠텐 2군 이리 나와! [미야자키 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.