‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연
[스포츠조선 김소희 기자] 영화 '휴민트'의 류승완 감독과 배우 조인성이 '손석희의 질문들4'에 출연한다.
28일 MBC '손석희의 질문들4' 측은 "극장 영화를 고집하는 감독 류승완 & 연기에 진심인 배우 조인성"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.
이날 3회 게스트로는 영화 '휴민트'를 연출한 류승완 감독과 주연 배우 조인성이 출연한다. 진행자 손석희는 류 감독을 두고 "극장 영화를 고집하는 감독"이라며 "누적 관객 수 5,370만 명을 기록한 흥행 감독"이라고 소개했다.
류승완 감독은 영화 '부당거래' 276만, '베테랑' 716만, '밀수' 514만, '베테랑' 1,341만 등 굵직한 작품들을 잇달아 흥행시키며 '흥행 보증 수표'로 자리매김했다.
하지만 현재 극장가에서는 '휴민트'가 장항준 감독의 '왕과 사는 남자'에 밀려 박스오피스 2위를 기록 중이다. 이에 손석희가 "('왕과 사는 남자'에) 밀리시는 것 같다"고 묻자, 류 감독은 의미심장한 답변으로 현장을 웃음바다로 만들었다. 해당 발언은 예고편에서 묵음 처리됐지만, 손석희는 "뒤끝이 작렬이다"고 평하며 재치 있게 분위기를 이어갔다.
또 이날 방송에는 배우 조인성도 등장했다. 류 감독은 '밀수'에 이어 '휴민트'까지 함께한 조인성에 대해 "감독의 상상력을 자극하는 배우"라며 극찬했다.했다.
한편, 류승완 감독과 배우 조인성이 출연하는 MBC '손석희의 질문들4' 방송은 오는 3월 4일 공개된다.
