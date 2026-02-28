‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

기사입력 2026-02-28 20:43


‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 …

[스포츠조선 김소희 기자] 영화 '휴민트'의 류승완 감독과 배우 조인성이 '손석희의 질문들4'에 출연한다.

28일 MBC '손석희의 질문들4' 측은 "극장 영화를 고집하는 감독 류승완 & 연기에 진심인 배우 조인성"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

이날 3회 게스트로는 영화 '휴민트'를 연출한 류승완 감독과 주연 배우 조인성이 출연한다. 진행자 손석희는 류 감독을 두고 "극장 영화를 고집하는 감독"이라며 "누적 관객 수 5,370만 명을 기록한 흥행 감독"이라고 소개했다.

류승완 감독은 영화 '부당거래' 276만, '베테랑' 716만, '밀수' 514만, '베테랑' 1,341만 등 굵직한 작품들을 잇달아 흥행시키며 '흥행 보증 수표'로 자리매김했다.


‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 …
하지만 현재 극장가에서는 '휴민트'가 장항준 감독의 '왕과 사는 남자'에 밀려 박스오피스 2위를 기록 중이다. 이에 손석희가 "('왕과 사는 남자'에) 밀리시는 것 같다"고 묻자, 류 감독은 의미심장한 답변으로 현장을 웃음바다로 만들었다. 해당 발언은 예고편에서 묵음 처리됐지만, 손석희는 "뒤끝이 작렬이다"고 평하며 재치 있게 분위기를 이어갔다.

또 이날 방송에는 배우 조인성도 등장했다. 류 감독은 '밀수'에 이어 '휴민트'까지 함께한 조인성에 대해 "감독의 상상력을 자극하는 배우"라며 극찬했다.했다.

한편, 류승완 감독과 배우 조인성이 출연하는 MBC '손석희의 질문들4' 방송은 오는 3월 4일 공개된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전지현, 성수동 빌딩 3채 '468억' 싹쓸이…부동산 퀸의 위엄

2.

김수현, 600억 '넉오프' 부활하나…'무기한 보류 끝' 복귀 신호탄

3.

임하룡 "뇌경색 母, 심정지 와 6개월 활동 중단..그림으로 외로움 달랬다"(데이앤나잇)

4.

유재석, 게스트 '홀대 논란' 터졌다...양상국 "서울 사람들 거지요"

5.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

연예 많이본뉴스
1.

전지현, 성수동 빌딩 3채 '468억' 싹쓸이…부동산 퀸의 위엄

2.

김수현, 600억 '넉오프' 부활하나…'무기한 보류 끝' 복귀 신호탄

3.

임하룡 "뇌경색 母, 심정지 와 6개월 활동 중단..그림으로 외로움 달랬다"(데이앤나잇)

4.

유재석, 게스트 '홀대 논란' 터졌다...양상국 "서울 사람들 거지요"

5.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

스포츠 많이본뉴스
1.

"초미녀군단 女컬링 5G 金!" 경기도,압도적 23연패 달성...MVP는 알파인스키 4관왕 김소희[동계체전X공식발표]

2.

K리그2 역대 최다 관중(2만4071명) 모인 이정효 데뷔전, 수원이 웃었다...'강현묵 역전골' 수원, 이랜드에 2-1 승[현장 리뷰]

3.

[K리그1 리뷰]고재현 1년9개월만 부활포 '장군'-트란지스카 데뷔골 '멍군', 김천-포항 1-1 무승부…박찬용 퇴장

4.

'역전패' 김도균 감독 "수원전을 통해 선수들이 느끼고 배우고 성장했으면"[현장 기자회견]

5.

'돌아온 인간토끼' 신지아 동계체전 피겨 여고부 압도적 金! 일반부는 金 유영-銀 이해인

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.