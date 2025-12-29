박나래, 의혹이 몇 개인가…불법 의료·상해·횡령까지 '7건' 얽혔다

[스포츠조선 김준석 기자] 불법 의료행위 의혹과 갑질 논란에 휩싸인 개그우먼 박나래를 둘러싼 경찰 수사가 본격적인 분수령에 들어섰다.

관련 고소·고발이 잇따르며 사건이 다층적으로 얽힌 가운데, 경찰은 원칙에 따른 수사를 강조하며 신중한 접근을 이어가고 있다.

박정보 서울경찰청장은 29일 기자간담회에서 "박나래 관련 사건은 현재 총 7건이 접수돼 있다"며 "이 중 6건은 서울 강남경찰서에서, 1건은 서울 용산경찰서에서 각각 수사 중"이라고 밝혔다.

이어 "박나래가 전 매니저들을 상대로 제기한 고소 사건은 용산경찰서가 맡아 절차에 따라 수사를 진행하고 있다"고 설명했다.

현재 박나래는 의료법 위반, 특수상해, 대중문화산업법 위반, 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반, 횡령 등 복수 혐의와 연관돼 있다.

특히 이른바 '주사 이모' 논란으로 확산된 불법 의료행위 의혹은 단순 사적 논란을 넘어 형사 처벌 여부로 이어질 수 있다는 점에서 파장이 크다.

논란의 발단은 박나래의 전 매니저들이 제기한 고소·고발이다. 전 매니저 측은 직장 내 괴롭힘, 언어 폭력, 상해, 업무 범위를 벗어난 사적 심부름 강요 등이 있었다고 주장하며 경찰에 문제를 제기했다.

연예인과 매니저 사이 권력 관계 및 노동 환경 문제가 다시 수면 위로 떠올랐다는 평가도 나온다.


이에 대해 박나래 측은 전면 반박하며 맞대응에 나섰다. 박나래 측은 전 매니저들이 퇴직금 수령 이후 전년도 매출의 10%에 해당하는 금액을 추가로 요구했고, 시간이 지날수록 새로운 주장을 덧붙이며 압박했다고 주장했다.

박나래는 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 맞고소하는 등 법적 대응 수위를 끌어올린 상태다.

사건은 단순한 연예계 갈등을 넘어, 불법 의료행위 여부와 대중문화산업 종사자 간 계약·노동 문제까지 포괄하는 양상으로 번지고 있다.

양측 주장이 첨예하게 맞서는 가운데, 경찰 수사 결과는 박나래 개인의 향후 활동뿐 아니라 연예계 관행을 둘러싼 논쟁으로도 확산될 수 있다는 관측이 나온다.

경찰은 현재 관련자 진술과 증거 자료를 토대로 사실관계를 면밀히 확인 중이며, "절차에 따라 원칙적으로 수사하겠다"는 입장을 유지하고 있다.

narusi@sportschosun.com

