박나래, 의혹이 몇 개인가…불법 의료·상해·횡령까지 '7건' 얽혔다

|
[스포츠조선 김준석 기자] 불법 의료행위 의혹과 갑질 논란에 휩싸인 개그우먼 박나래를 둘러싼 경찰 수사가 본격적인 분수령에 들어섰다.
이어 "박나래가 전 매니저들을 상대로 제기한 고소 사건은 용산경찰서가 맡아 절차에 따라 수사를 진행하고 있다"고 설명했다.
논란의 발단은 박나래의 전 매니저들이 제기한 고소·고발이다. 전 매니저 측은 직장 내 괴롭힘, 언어 폭력, 상해, 업무 범위를 벗어난 사적 심부름 강요 등이 있었다고 주장하며 경찰에 문제를 제기했다.
연예인과 매니저 사이 권력 관계 및 노동 환경 문제가 다시 수면 위로 떠올랐다는 평가도 나온다.
이에 대해 박나래 측은 전면 반박하며 맞대응에 나섰다. 박나래 측은 전 매니저들이 퇴직금 수령 이후 전년도 매출의 10%에 해당하는 금액을 추가로 요구했고, 시간이 지날수록 새로운 주장을 덧붙이며 압박했다고 주장했다.
박나래는 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 맞고소하는 등 법적 대응 수위를 끌어올린 상태다.
사건은 단순한 연예계 갈등을 넘어, 불법 의료행위 여부와 대중문화산업 종사자 간 계약·노동 문제까지 포괄하는 양상으로 번지고 있다.
양측 주장이 첨예하게 맞서는 가운데, 경찰 수사 결과는 박나래 개인의 향후 활동뿐 아니라 연예계 관행을 둘러싼 논쟁으로도 확산될 수 있다는 관측이 나온다.
경찰은 현재 관련자 진술과 증거 자료를 토대로 사실관계를 면밀히 확인 중이며, "절차에 따라 원칙적으로 수사하겠다"는 입장을 유지하고 있다.
narusi@sportschosun.com