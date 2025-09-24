효연, 태연 자리 넘본다..."소녀시대 20주년, 메인보컬 바꿀 때"

스포츠조선

기사입력 2025-09-24 19:50


[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 소녀시대의 멤버 효연이 그룹 내 보컬 라인에 대한 야망을 드러내며 화제를 모으고 있다.

24일 공개된 유튜브 채널 '효연의 레벨업'의 에피소드 제목은 "소녀시대 20주년이면 메인보컬 바꿀 때도 됐잖아 (ft.효리수 데뷔 임박)"였다.

영상에서 효연은 "보컬 라인이 되고 싶어서 연습 중"이라며 "소녀시대 20주년을 맞아 '한방'이 필요하다. 효리수(효연·유리·수영)로 대표곡을 만들고, 내가 메인보컬이 되는 게 목표"라고 밝혔다.

효연은 자신감을 숨기지 않으며 "효리수에서 메인보컬을 하든, 소녀시대의 보컬 라인에 '침범'하든 간에 도전하겠다"라고 말해 눈길을 끌었다.

이에 티파니는 웃음을 터트리며 "침범이라는 표현은 왜 쓰냐. 소녀시대 하면 라이브인데, 메인보컬로 온다면 환영"이라고 응수했다.

토크 중 티파니가 "그거 태연한테 물어봤어?"라고 묻자 효연은 "왜 태연한테 물어보냐. 태연도 듣고 판단하실 거다"라며 당당한 태도를 보였고, 두 사람 사이에 유쾌한 설전이 이어졌다.

영상은 팬들 사이에서 화제를 모으며 "케미가 좋다", "멤버들 사이에 긴장감 있는 농담"이라는 반응을 얻고 있다.

한편 소녀시대는 데뷔 20주년을 맞아 다양한 활동을 예고한 바 있다.

narusi@sportschosun.com

