[종합] 이진호 음주운전 신고, 여친이 했다…자숙中 발각→연예계 퇴출 수…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 개그맨 이진호를 음주운전으로 신고한 이가 다름아닌 이진호의 여자친구라는 보도가 나왔다.
연예매체 디스패치는 24일 "이진호가 24일 새벽 인천에서 여자친구와 술을 마시다 언쟁이 벌어졌고 이후 운전대를 잡고 경기도 양평군 자택까지 약 100km를 운전했다"며 "여자친구가 이진호의 음주운전을 신고했다. 인천경찰청이 사건을 접수해 양평경찰서에 공조를 요청했다. 양평경찰서는 이진호 주거지로 출동, 인근에서 대기하다 현장에서 체포했다"고 보도했다.
이날 이진호의 소속사인 SM C&C는 "이진호 본인에게 확인한 결과 금일 새벽 음주운전을 하였다고 한다. 적발 당시 관할 경찰서에서 요구한 조사를 마쳤으며, 처분을 기다리고 있는 상황이다"라며 "이진호는 이번 일에 대해 일말의 변명과 핑계 없이 자신의 잘못이라 생각하며 깊이 반성하고 있다. 소속사 역시 책임을 통감하며, 이진호가 처분을 성실히 이행하고 법적조치를 받을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
이날 경기남부경찰청에 따르면 경기 양평경찰서는 오전 3시쯤 인천에서 경기 양평군까지 음주운전을 한 혐의로 이진호를 붙잡아 조사 중이다. 경찰은 이진호가 인천에서 음주운전을 하고 있다는 신고를 받고 지역간의 공조 끝에 양평에서 이진호를 붙잡았다고. 이진호는 면허 취소 수준인 혈중알코올 농도 0.11% 상태에서 운전을 했던 것으로 알려졌다.
이진호는 2005년 SBS 특채 개그맨으로 데뷔한 뒤 활동해왔으나, 불법도박혐의로 인해 연예계에서 퇴출 수순을 밟았다. 이진호는 자신의 인스타그램에 "2020년 우연한 기회로 인터넷 불법도박 사이트에서 게임을 시작하게 됐고, 감당하기 힘든 빚을 떠안게 됐다"고 밝혔고, 방탄소년단 지민과 방송인 이수근 등에게 돈을 빌린 뒤 갚지 않아 피해를 줬던 줘 논란이 되기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com