'죽고 싶지만 떡볶이는 먹고싶어' 백세희 작가 사망..5명에 장기기증

[스포츠조선 조윤선 기자] 베트스셀러 '죽고 싶지만 떡볶이는 먹고싶어'를 쓴 백세희 작가가 향년 35세로 세상을 떠났다. 백 씨는 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살렸다.
백 씨는 경기도 고양시에서 3녀 중 둘째로 태어나 어릴 적부터 책 읽기와 글 쓰기를 좋아하여 대학에서 문예창작과를 졸업하고 출판사에서 5년 동안 근무했다. 그 시기에 개인적 상처와 아픔을 극복하고자 상담센터와 정신과에서 치료를 시작하였고 '기분부전장애'를 진단받아 그 과정의 이야기를 담은 책을 내어 작가로서 활동을 시작하였다.
백 씨는 사랑이 많은 성격으로 어려운 사람을 보면 먼저 다가가 이야기를 나누고, 도움을 전하는 따뜻한 사람이었다. 아픔을 겪은 경험이 있기에 아픔을 이야기하는 사람들을 위로하고, 좋은 마음을 나누어주며 선한 영향력을 키워갔다.
한국장기조직기증원 이삼열 원장은 "생명나눔을 실천해 주신 기증자 백세희 님과 유가족분들의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다. 따뜻한 글로 누군가에게 위안을 누군가에게는 희망을 전했던 백세희 님이 삶의 끝에서 나눈 사랑은 생명을 살리는 기적이 되어 누군가의 시작이 됐다. 백세희 님의 생명나눔 실천이 우리 사회를 더 건강하고 밝게 밝히는 힘이 될 것으로 생각한다"고 전했다.