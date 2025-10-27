류승룡, 25년만의 대형사고…‘김 부장 이야기’ 먹구름 드리웠다[SC리뷰]

기사입력 2025-10-27 09:06


류승룡, 25년만의 대형사고…‘김 부장 이야기’ 먹구름 드리웠다[SC리뷰…

[스포츠조선 조민정 기자] 류승룡이 25년 근속 끝에 제대로 '한 방'을 맞았다.

지난 26일 방송된 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(이하 '김 부장 이야기') 2회에서는 임원 승진을 앞둔 김낙수(류승룡)가 연달아 위기에 직면하며 앞날에 먹구름이 드리워지는 모습이 그려졌다. 이날 시청률은 수도권 3.5%, 전국 3.5%(닐슨코리아 유료가구 기준)를 기록했다.

회사 주차장에서 허태환(이서환) 과장이 극단적 선택을 시도한 사건은 순식간에 퍼졌고 회사는 '평판 보호'라는 이름으로 사건을 통제하려 나섰다. 백정태(유승목) 상무는 김낙수에게 허 과장을 설득하라며 사실상 입단속을 지시했다. 인간보다 기업 이미지를 우선하는 냉혹한 현실에 김낙수는 씁쓸함을 감추지 못했다.

병문안을 간 김낙수는 행운의 홀인원 공을 선물하며 위로를 건넸지만, 허 과장은 "나 때문에 승진에 문제 생길까 봐 겁나냐"는 울분을 토했다. 그 말은 김낙수의 가슴을 무겁게 내리쳤다.

한편 인사팀장은 허 과장 대신 내보낼 사람으로 김낙수를 지목했다. 백 상무는 최측근을 지키고 싶어 고민에 빠졌고 그 소식은 김낙수의 불안감을 키웠다. 그는 팀원들과 '소통의 시간'을 갖겠다고 선언했지만, 정작 본인 말만 늘어놓고 끝에는 업무 폭탄을 투하하는 그의 방식에 팀원들의 한숨이 깊어졌다.

가족 외식 자리에서도 김낙수의 일방적인 태도는 반복됐다. 특히 아들 수겸(차강윤)의 스타트업 도전을 깎아내리는 아버지의 권위적인 말투에 부자 간 갈등이 터지고 말았다.

설상가상 김낙수가 승인한 서비스에 오류가 발생해 인플루언서를 통해 폭로되면서 회사에 다시 한 번 비상이 걸렸다. 백 상무의 호출에 넥타이를 가다듬는 김낙수의 떨리는 시선은 그의 위태로운 상황을 고스란히 드러냈다. 위기의 김낙수가 이 사태를 수습할 수 있을지 관심이 집중된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고소영, 장동건♥ 없이 '1박 200만원' 초호화 호캉스 "가족여행보다 좋아"

2.

'21kg 찐' 조현아, 41kg 시절 공개 "술 때문에 살 쪄..다이어트 중"

3.

나나, 집까지 찾아온 매니저에 분노 "눈치 보이지만 깨우러 간건데.."

4.

이정재, 임지연이 직접 꽂았다 "같이 해보자고 해서 복귀 결정" ('유퀴즈')

5.

김송 "민주당 ♥강원래 장애인 복지? 동성애 합법·낙태허용 교묘히 숨겨놔"

연예 많이본뉴스
1.

고소영, 장동건♥ 없이 '1박 200만원' 초호화 호캉스 "가족여행보다 좋아"

2.

'21kg 찐' 조현아, 41kg 시절 공개 "술 때문에 살 쪄..다이어트 중"

3.

나나, 집까지 찾아온 매니저에 분노 "눈치 보이지만 깨우러 간건데.."

4.

이정재, 임지연이 직접 꽂았다 "같이 해보자고 해서 복귀 결정" ('유퀴즈')

5.

김송 "민주당 ♥강원래 장애인 복지? 동성애 합법·낙태허용 교묘히 숨겨놔"

스포츠 많이본뉴스
1.

85.3% 확률 괜히 나왔겠나…한화 지쳤나요? 사령탑이 답했다 "KS 왔는데"

2.

'성심당 출입금지 확정' 또 박해민이야?...1회 호수비에 절규한 한화 팬들, 5회 홈런포까지 터뜨린 LG 캡틴 [잠실 현장]

3.

'타격의 신'도 넘었다, 5안타 몰아쳐 재팬시리즈 신기록[민창기의 일본야구]

4.

'한국 축구 좌절' 손흥민 유럽 복귀+AC밀란 이적설 종결..."아무것도 없는 루머, 고려하지도 않고 있다"

5.

올해 반지 두 개? PO 탈락 아쉬움→KS 간절함 더 커졌다 "은퇴한다는 마음으로"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.