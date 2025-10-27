‘우주메리미’ 불법 촬영 연출 논란…시청자 “가해자 중심 서사 불편”

기사입력 2025-10-27 09:09


[스포츠조선 조민정 기자] '우주메리미'가 불법 촬영 가해자 사건을 다루는 연출로 누리꾼들 사이에서 설왕설래가 이어졌다.

지난 25일 방송된 '우주메리미' 6화에서는 윤진경(신슬기)이 공원에서 심정지 환자에게 심폐소생술을 하던 중 한 남성이 휴대전화로 그녀를 몰래 촬영하는 장면이 그려졌다. 이를 목격한 백상현(배나라)은 자신의 외투를 건네며 "좀 가리시라고요"라고 말한 뒤 직접 심폐소생술을 이어갔다. 이어 가해자를 붙잡아 휴대폰을 빼앗은 백상현은 "불법 도촬이 징역 최대 7년, 벌금 5천만 원 이하다. 포렌식해서 더 나오면 상습범이라 선처 없다. 상습범은 부자 부모라도 빼내기 힘들 거고"라고 경고했다.

이후 그는 촬영 사진을 삭제한 뒤 "이번이 처음인 것 같아서 봐주는데 다음엔 얄짤없다"고 덧붙였다.

방송 직후 일부 시청자들은 문제의식 없는 연출에 불편함을 드러냈다. 피해자가 여성임에도 사건의 판단과 해결 과정이 남성 캐릭터를 중심으로 전개됐다는 점, 초범 여부를 자의적으로 판단하고 가해자를 경찰에 신고하지 않은 설정이 부적절하다는 지적이 이어졌다.

특히 SBS 공식 채널이 해당 장면을 '신슬기 도촬한 금수저 몰카범. 배나라의 시원한 참교육'이라는 제목으로 숏츠 영상으로 게재해 논란을 더욱 키웠다.

한편 '우주메리미'는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 김우주(최우식)와 유메리(정소민)의 90일간 위장 신혼기를 담은 로맨틱 코미디다. 6회 시청률은 최고 9.7%를 기록했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

