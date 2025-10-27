김아영, '싱글대디' 진영 향한 폭풍 ♥플러팅?…'맑눈광' 에너지 예고('착한 여자 부세미')

기사입력 2025-10-27 09:36


[스포츠조선 안소윤 기자] '착한 여자 부세미' 김아영이 무창 마을의 새로운 유치원 선생님으로 부임한다.

27일 방송될 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'(극본 현규리, 연출 박유영) 9회에서는 김아영이 유치원 선생님 세랑 역으로 특별 출연해 무창마을을 들썩이게 할 에너지를 발산한다.

그동안 무창 이선 유치원은 교사 부족으로 고초를 겪어왔다. 유치원 부지에 요양원을 세우려는 강성태(윤대열)가 선생님이 부임할 때마다 돈으로 매수한 후 그만 두게 만들었기 때문. 살아남기 위해서 무창에 계속 머물러야만 하는 김영란(전여빈)만이 이 거래에 응하지 않고 이선 유치원의 새로운 선생님이 됐다.

여기에 김영란을 따라 무창마을로 내려온 백혜지(주현영)가 발레를 가르치게 되면서 이선 유치원은 그 어느 때보다 활기를 띠고 있는 상황. 그런 가운데 이선 유치원에 세랑(김아영)이라는 이름을 가진 새로운 선생님이 오게 되면서 무창 마을이 다시 한번 떠들썩해질 예정이다.

공개된 사진 속 세랑은 맑은 눈을 반짝 거리며 첫 날부터 유치원과 마을 곳곳을 누비는 등 김영란, 백혜지 만큼이나 독특한 캐릭터로 원장 이미선(서재희)을 당황하게 만든다. 또한 그녀는 전동민(진영)에게 지대한 관심을 보이며 플러팅까지 이어가는 적극적인 모습을 보여 두 사람의 만남에도 궁금증이 커지고 있다. 특히 드라마, 영화, 예능 등 장르를 넘나들며 다채로운 연기와 매력을 선보였던 만큼 '착한 여자 부세미'를 더욱 풍성하게 채워줄 김아영의 활약이 기대되고 있다.

한편 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미' 9회는 27일 오후 10시 ENA에서 방송된다. 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.


