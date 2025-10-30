‘우주메리미’ 반환점 넘고 시청률 9.7%…전 약혼자와 고모부 변수에 긴…

‘우주메리미’ 반환점 넘고 시청률 9.7%…전 약혼자와 고모부 변수에 긴장감↑

[스포츠조선 조민정 기자] SBS 금토드라마 '우주메리미'가 반환점을 돌며 본격적인 2막을 연다.

지난주 방송에서는 김우주(최우식 분)가 유메리(정소민 분)에 대한 자신의 감정을 각성, 솔직한 고백으로 시청자들의 설렘을 고조시켰다.

메리가 전 약혼자 김우주(서범준 분)를 간호하는 모습에 질투를 드러낸 우주는 "내가 메리씨 좋아하나 보죠. 다른 남자랑 같이 있는 게 싫다고요"라며 돌직구 고백을 던졌고, 두 사람의 불붙은 로맨스에 메리의 전 남편, 그리고 고모부 장한구(김영민 분)의 악행까지 드러나며 위장 신혼 생활에 강력한 파란이 예고됐다.

'우주메리미'는 반환점을 돈 이후 시청률과 화제성 모두에서 고공행진 중이다. 10월 27일 기준 디즈니+ TV쇼 부문 월드와이드 차트 1위(플릭스패트롤 집계)에 올랐으며, 지난 6회 방송은 전국 시청률 9.7%(닐슨코리아 기준)를 기록했다. 2049 타깃 시청률 역시 자체 최고치인 2.3%를 달성, 동시간대 경쟁작을 압도하며 흥행세를 입증했다.

본격 2막의 관전포인트는 무엇보다 우주의 거침없는 직진 로맨스다. 우주는 자신의 첫사랑 키링 소녀가 메리였다는 사실을 알게 된 후, '위장 신혼'에 더욱 몰입하며 직진 본능을 아낌없이 드러내고 있다. 자신의 감정이 단순한 호의가 아닌 사랑임을 확신한 우주는, 메리에게 한층 더 다정하고 솔직한 모습으로 직진하며 시청자들의 심박수를 높일 전망이다. 과연 우주의 고백에 메리가 어떤 반응을 보일지, 위장 신혼 로맨스가 어떻게 진전될지 이목이 쏠린다.

여기에 메리의 서류상 남편이자 전 약혼자인 우주(서범준 분)의 존재가 새로운 변수가 된다. 전 약혼자가 우주와 메리의 '위장 신혼'의 실체를 알아채는 것은 시간문제. 그의 등장이 두 사람의 로맨스, 나아가 메리의 신혼집 사수에 어떤 영향을 미칠지 긴장감이 더해지고 있다.

또 다른 변수는 우주의 고모부 한구의 악행이다. 한구는 우주의 부모를 죽게 한 배후이자, 현재 명순당 자금까지 횡령 중인 인물. 가족 중 아무도 그의 실체를 모르는 가운데, 앞으로 한구의 정체가 어떻게 밝혀질지, 우주와 메리의 운명에 어떤 파장을 미칠지 궁금증이 증폭되고 있다.

마지막으로 시청자들은 우주와 메리가 사랑도 지키고, '신혼집'도 사수할 수 있을지에 주목한다. 전세사기 피해를 입었던 메리에게 신혼집 경품 당첨이라는 인생 역전 기회가 찾아오고, 두 사람은 90일 간의 위장 신혼을 시작한 상황. 위장 신혼을 통해 서로의 진심에 점차 다가서는 우주와 메리가 과연 마지막까지 위기를 극복할 수 있을지, 예측 불가한 전개와 반전이 기대된다.

'우주메리미'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 SBS에서 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

