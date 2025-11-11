‘다음생은 없으니까’ 진서연, 3주 만에 연락한 남친과 결별…“우리 끝이…

조민정 기자
기사입력 2025-11-11 22:34
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'남편 석방' 성유리, 2년 만 복귀에 쌍둥이 자매 언급 "둘이 다르게 생겨"(끝가지 간다)
김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')
[공식] 차은우, 성실함 도 넘었다..하이라이트 메들리로 '군백기無' 행보
KCM, '13년간 숨긴 딸 얼굴' 당당히 공개..."너무 사랑스러워 저절로 웃음이 나"
이병헌, ♥이민정 유튜브서 '블러 처리' 고수…"얼굴에 자신 없나"
'와 이 멤버 어떻게 모았나' 전설들이 뭉쳤다, 꿈의 한일전이 열린다
[단독]"눈 찢었다"vs"오해일 뿐" 전북 코치, 라데시마 대관식서 심판 인종차별 의혹
'4G 연속 풀세트' GS칼텍스, 레이나 2G 연속 제외 "동행은 했는데 통증이…"
'4관왕' 최고 외인 투수, 최동원상 받으러 직접 부산 갔다…"위대한 투수 최동원 기억하겠다"
울면서 떠난 리오넬 메시 공식 입장 "바르셀로나로 돌아오겠다"...4년 만에 캄프 누 전격 방문 '전 세계 화들짝'