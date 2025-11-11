‘다음생은 없으니까’ 진서연, 3주 만에 연락한 남친과 결별…“우리 끝이야”[SC리뷰]

기사입력 2025-11-11 22:34


‘다음생은 없으니까’ 진서연, 3주 만에 연락한 남친과 결별…“우리 끝이…

[스포츠조선 조민정 기자] TV조선 월화드라마 '다음 생은 없으니까'에서 배우 진서연이 연기하는 이일리가 남자친구와의 쿨한 결별을 선언했다.

11일 방송된 '다음생은 없으니까'에서는 이일리(진서연 분)가 3주 만에 연락한 남자친구 엄종도(문유강 분)와 심각한 갈등 끝에 결별을 맞았다. 이일리는 "너 같으면 화 안 나겠냐"며 서운함을 토로했고, 엄종도가 오랜만에 연락해 노트북을 빌려 달라며 톰 브라운 카디건까지 부탁하자 "넌 왜 나한테 이렇게 막 대하냐"고 분노를 터뜨렸다.

결국 이일리는 엄종도에게 짐을 모두 넘기며 "우리 끝내자"는 말로 이별을 통보했다. 이별 장면은 영상으로도 남겨져 화제를 모았다. 이후 친구들과 만난 이일리는 "완전 지질한 사람이었다"며 전 남자친구의 뻔뻔한 요구와 어이없는 크리스마스 선물 에피소드를 폭로, 웃음과 공감을 동시에 자아냈다.

한편 '다음생은 없으니까'는 매주 월, 화요일 오후 10시 TV조선에서 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'남편 석방' 성유리, 2년 만 복귀에 쌍둥이 자매 언급 "둘이 다르게 생겨"(끝가지 간다)

2.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

3.

[공식] 차은우, 성실함 도 넘었다..하이라이트 메들리로 '군백기無' 행보

4.

KCM, '13년간 숨긴 딸 얼굴' 당당히 공개..."너무 사랑스러워 저절로 웃음이 나"

5.

이병헌, ♥이민정 유튜브서 '블러 처리' 고수…"얼굴에 자신 없나"

연예 많이본뉴스
1.

'남편 석방' 성유리, 2년 만 복귀에 쌍둥이 자매 언급 "둘이 다르게 생겨"(끝가지 간다)

2.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

3.

[공식] 차은우, 성실함 도 넘었다..하이라이트 메들리로 '군백기無' 행보

4.

KCM, '13년간 숨긴 딸 얼굴' 당당히 공개..."너무 사랑스러워 저절로 웃음이 나"

5.

이병헌, ♥이민정 유튜브서 '블러 처리' 고수…"얼굴에 자신 없나"

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 이 멤버 어떻게 모았나' 전설들이 뭉쳤다, 꿈의 한일전이 열린다

2.

[단독]"눈 찢었다"vs"오해일 뿐" 전북 코치, 라데시마 대관식서 심판 인종차별 의혹

3.

'4G 연속 풀세트' GS칼텍스, 레이나 2G 연속 제외 "동행은 했는데 통증이…"

4.

'4관왕' 최고 외인 투수, 최동원상 받으러 직접 부산 갔다…"위대한 투수 최동원 기억하겠다"

5.

울면서 떠난 리오넬 메시 공식 입장 "바르셀로나로 돌아오겠다"...4년 만에 캄프 누 전격 방문 '전 세계 화들짝'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.