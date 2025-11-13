"대본에 침뱉고 싶었다"던 惡人 이광수 등장..'조각도시' 지창욱 복수 서막

기사입력 2025-11-13 08:52


"대본에 침뱉고 싶었다"던 惡人 이광수 등장..'조각도시' 지창욱 복수 …

"대본에 침뱉고 싶었다"던 惡人 이광수 등장..'조각도시' 지창욱 복수 …

"대본에 침뱉고 싶었다"던 惡人 이광수 등장..'조각도시' 지창욱 복수 …

"대본에 침뱉고 싶었다"던 惡人 이광수 등장..'조각도시' 지창욱 복수 …

"대본에 침뱉고 싶었다"던 惡人 이광수 등장..'조각도시' 지창욱 복수 …

"대본에 침뱉고 싶었다"던 惡人 이광수 등장..'조각도시' 지창욱 복수 …

[스포츠조선 문지연 기자] '조각도시'가 액션으로 복수의 막을 열었다.

평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마 '조각도시'가 12일 5-6회 공개 이후, 카타르시스 폭발하는 액션의 향연으로 시청자들의 폭발적인 반응이 이어지고 있다.

'조각도시' 5-6회는 요한이 설계한 죽음의 레이싱에 참여하게 된 태중과 백도경(이광수)의 등장까지, 한 치도 예측할 수 없는 새로운 전개가 이어지면서, 극의 몰입도를 더하고 있다. 교도소 탈출에 실패한 태중은 하루아침에 재소자들과 함께 의문의 장소에 납치된다. 그곳은 바로 요한이 설계한 죽음의 레이싱 게임이 펼쳐지는 곳. 수단과 방법을 가리지 않고, 레이싱 게임에서 우승한 자에게는 거액의 상금이 주어진다. 이에 재소자들은 눈에 불을 켜고 죽음의 레이싱을 준비하기 시작한다.

하지만, 그곳에는 레이싱의 우승보다 태중의 목숨을 노리는 이들로 가득해 태중의 목숨마저도 위험한 상황. 태중은 자신의 복수를 위해 이곳에서의 탈출을 계획하지만, 그 순간 요한과 처음으로 맞닥뜨리게 된다. 요한은 태중을 향해 "좀 낯이 익는데? 혹시 유명하신 분인가?"라며 둘 사이의 미묘한 긴장감을 감돌게 만들었다. 왜 자신과 재소자들을 데리고 왔는지 묻는 태중의 질문에 요한은 "이유가 중요한가요? 앞으로 뭘 할지가 더 중요하지"라며 앞으로 위험천만한 게임이 시작될 것을 암시했다.

규칙도, 인간성도 없는 죽음의 레이싱 게임은 시작되고, 게임의 설계자 요한을 비롯, VIP 고객들 역시 광기 어린 모습으로 게임을 즐기기 시작한다. 드디어 등장한 백도경은 재소자들의 치열하고도 무자비한 모습들을 보며 희열을 느끼고, 새로운 빌런의 등장으로 극의 새로운 재미를 더해냈다. 게임이 시작되고, 여덕수(양동근)는 오로지 태중을 처리하기 위해 그의 차를 쫓아가 그를 처리하려 하지만, 사라진 태중. 요한과 여덕수를 혼란에 빠트린 태중은 어디선가 바이크를 타고 등장, 새로운 국면을 예고해 흥미진진함을 더했다. 과연 또 다른 위험에 빠지게 된 태중은 다시 한번 탈출해 복수를 향해 다가갈 수 있을지 귀추가 주목되고 있다. 특히, 이번 '조각도시' 5-6회는 카타르시스 폭발하는 액션, 박진감 넘치는 전개와 강렬한 캐릭터들의 향연으로 재미를 배가시키며 쫀쫀한 긴장감을 선사했다.

복수를 향해 뜨겁게 질주하는 지창욱과 첫 빌런 연기로 새로운 얼굴을 선보이는 도경수의 격렬한 대립, 김종수, 조윤수 그리고 이광수 등 신선한 배우들의 시너지, 그리고 '모범택시' 시리즈 오상호 작가의 탄탄한 필력으로 완성된 극강의 장르적 재미로 기대를 모으는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'는 오직 디즈니+에서 11월 19일 7-8회를 공개, 이후 매주 2개의 에피소드를 공개해 총 12개의 에피소드로 만나볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김정난, 실신해 뇌출혈 의심·턱 뼈 부상..응급실 行 "졸도해 협탁에 찧어"

2.

뉴진스 전원 어도어 복귀…'뉴진스맘' 민희진은 손절엔딩일까[SC이슈]

3.

이성미 "생모가 100일 때 날 버려..父 5혼? 좋은 엄마 찾아주려고"(나는꼰대다)

4.

이영자, 송가인 '뚱땡이' 발언에 정색 "그 말 안 하면 안 되나"

5.

추신수♥하원미, 재산 1900억인데 "집에서 수박→깻잎 키워먹어..자급자족 한다"

연예 많이본뉴스
1.

김정난, 실신해 뇌출혈 의심·턱 뼈 부상..응급실 行 "졸도해 협탁에 찧어"

2.

뉴진스 전원 어도어 복귀…'뉴진스맘' 민희진은 손절엔딩일까[SC이슈]

3.

이성미 "생모가 100일 때 날 버려..父 5혼? 좋은 엄마 찾아주려고"(나는꼰대다)

4.

이영자, 송가인 '뚱땡이' 발언에 정색 "그 말 안 하면 안 되나"

5.

추신수♥하원미, 재산 1900억인데 "집에서 수박→깻잎 키워먹어..자급자족 한다"

스포츠 많이본뉴스
1.

두번째로 많은 신청자에 과열 조짐까지. 역대급 돈잔치, 886억 넘고 FA 총액 최고액 신기록 쓰나

2.

'유돈노 170억' 트라우마에 발목 잡히나? 롯백호X롯찬호 꿈 → '100억원' 현실에 한숨…커져가는 롯데의 고민 [미야자키포커스]

3.

SON피셜 떴다! "단기 임대이적 없다" 유럽 복귀설 선 그은 손흥민 "불편한 루머 그만, 월드컵에만 집중할 것"

4.

"주전급 선수도 여럿 보여" 명단 전달 끝났다, 충격의 이적 폭풍 불어올까

5.

'252K-98마일' 폰세 SD행 전망 떴다! "메릴 켈리 이후 최고의 복귀 작품 될 것", 美 유턴 최고액 유력

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.