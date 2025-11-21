'194억 건물주' 이정현, 돌잔치 스케일 난리 "결혼식급 초호화"

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 이정현이 둘째 딸 첫 돌잔치 사진을 공개했다.

21일 이정현은 "서우 첫돌"이라며 자신의 계정에 사진을 공개했다.

공개된 사진 속에는 둘째 딸 돌을 맞아 럭셔리한 분위기의 대형 공간에서 파티를 하는 가족들의 모습이 담겨 있다.

두 딸은 화이트 드레스로 맞추고 자신은 핑크색 드레스로 멋을 낸 이정현은 출산한 지 1년만에 예전에 몸매를 이미 찾아 눈길을 끌었다.


거대하고 화려한 꽃장식만으로 돌잔치 규모가 결혼식만큼 화려한 수준이어서 관심을 모으고 있다.


앞서 이정현은 지난 2023년 '편스토랑'을 통해 서아 돌잔치 현장을 공개한 바 있다.

이정현은 서아 돌잡이 당시 청진기를 잡기를 바란다면서 긴장감을 감추지 못 했다. 서아는 마치 엄마 아빠의 바람에 화답하 듯 청진기를 잡았다. 돌잡이대로만 된다면 '할아버지, 아빠, 그리고 서아까지 3대가 의사 집안 되는 거냐'는 말에 이정현은 "네"라며 흐뭇해 한 바 있다.


이정현은 지난 2019년, 3살 연하의 의사와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 지난 2023년 인천구 남동구 구월동의 건물을 남편의 병원 개원을 위해 194억4000만원에 매입했다.

