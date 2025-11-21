[SC이슈] 美'오징어 게임' 나온다..데이비드 핀처·케이트 블란쳇, 그리고 황동혁 감독 참여

기사입력 2025-11-21 14:04


[SC이슈] 美'오징어 게임' 나온다..데이비드 핀처·케이트 블란쳇, 그…

[스포츠조선 문지연 기자] 공개 이후 신드롬급 인기를 누렸던 넷플릭스 글로벌 1위 작품인 '오징어 게임'의 미국판 시리즈가 제작된다.

21일(한국시간) 미국 현지 언론들은 "데이비드 핀처 감독이 오랫동안 작업해온 '오징어 게임 : 아메리카'가 몇 달 안에 제작에 들어간다"고 밝혔다. 현재 '오징어 게임'의 미국판은 영화, 텔레비전 산업 연합(FITA) 웹사이트에 등록된 상태다.

FITA 웹사이트에는 '오징어 게임 : 아메리카'와 관련한 내용이 업데이트 돼있다. 촬영 시작일은 2026년 2월 26일이며 촬영지는 미국 로스앤젤레스(LA)와 캘리포니아 등이다. 연출자로는 데이비드 핀처가 이름을 올리고 있다. 또한 프로듀서로 원작자인 황동혁 감독과 제작사 퍼스트맨스튜디오의 김지연 대표가 등록돼 있다. 또 캐스팅으로는 '오징어 게임' 시즌3 말미 딱지맨으로 등장했던 케이트 블란쳇이 올라가 있어 시선을 끈다.

외신에 따르면 이 작품은 '오징어 게임'의 단순 미국판이 아니라, 스핀오프 버전이 될 예정이다. 미국만의 '오징어 게임'은 어떤 모습으로 다뤄질지도 관심이 이어진다. 현지 언론 콜라이더는 "내년 초 촬영이 시작된다면, 가장 유력한 공개 시기는 2028년 중이다. '오징어 게임' 시즌1과 시즌2가 공개됐던 크리스마스 무렵이 될 것"이라고 예상했다.

황동혁 감독은 앞선 인터뷰 등에서 '오징어 게임' 시리즈를 완전히 종료한 듯 선을 그었다. 미국판 스핀오프 제작에 대해서도 말을 아끼면서 "이번 시즌의 엔딩이 미국판과의 연결은 아니"라면서도 "데이비드 핀처를 워낙 좋아하기에 저에게 (제작)요청이 온다면 진지하게 생각해볼 수 있다"고 했다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

