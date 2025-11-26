김준호子, 김윤지 딸 엘라 챙기기…오빠美 매력 발산 '귀여움 폭발'(슈돌)

기사입력 2025-11-26 16:02


김준호子, 김윤지 딸 엘라 챙기기…오빠美 매력 발산 '귀여움 폭발'(슈돌…

[스포츠조선 고재완 기자] 김준호의 아들 정우가 김윤지 딸 엘라를 챙기며 오빠미를 뽐낸다.

26일 방송하는 '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')에서는 새 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 이날 방송에서는 '유아차 런'을 마친 김준호와 은우, 정우, 김윤지와 엘라, 우혜림, 신민철과 시우가 함께 식당으로 향한다. 이 가운데, 김준호 아들 정우가 김윤지 딸 엘라를 챙겨 보는 이들을 흐뭇하게 만든다.

정우는 중식당에서 탕수육 폭풍 먹방을 펼쳐 동생 엘라의 시선을 사로잡는다. 아빠 김준호의 포크에 있던 탕수육까지 야무지게 먹는 정우의 모습이 귀여움을 자아낸다. 고양이 귀 모양의 머리핀을 착용한 엘라는 마치 귀여운 핑크냥이가 새로운 친구를 탐색하듯 정우의 먹방에서 눈을 떼지 못한다. 엘라의 눈빛을 눈치챈 정우는 "탕수육 먹을래?"라며 소중한 탕수육 한 조각을 엘라의 입 앞에 대령해 오빠미를 한껏 뽐내 절로 미소를 짓게 한다.

정우는 엘라가 아직 탕수육을 먹지 못한다는 김윤지의 말에 곧바로 메뉴를 달걀로 변경해 엘라 맞춤형 케어에 나선다. 정우는 엘라에게 방긋 미소를 짓더니 "달걀 먹을래?"라고 손수 달걀을 먹여주며 스윗한 오빠 매력을 발산한다. 엘라는 정우의 스윗한 매력에 "빠아~"라고 옹알이를 터뜨리더니 정우가 좋아하는 탕수육을 포크에 찍어 전해주며 고마움을 전한다고. 정우는 사랑스러운 동생 엘라의 화답에 배시시 미소 지어 귀여움을 폭발시킨다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, 9년간 돈 얼마나 많이 벌었길래 "박나래 덕분에 먹고살아" ('나래식')

2.

박소현, 건망증 악화 고백 "더 안 좋아져..한 달 전 소개팅男도 기억 못 해"

3.

[공식]"퇴물 연예인, 1억 땡길 수 있대"…최정원, 상간남 누명 벗고 A씨 녹취록 공개

4.

[공식] '강도 피해' 나나, 활동 재개 소식 전했다…"따뜻한 응원과 격려 덕분" (전문)

5.

故이순재 영결식 내일(27일) 서울아산병원서 엄수…사회 정보석→추도사 김영철·하지원

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, 9년간 돈 얼마나 많이 벌었길래 "박나래 덕분에 먹고살아" ('나래식')

2.

박소현, 건망증 악화 고백 "더 안 좋아져..한 달 전 소개팅男도 기억 못 해"

3.

[공식]"퇴물 연예인, 1억 땡길 수 있대"…최정원, 상간남 누명 벗고 A씨 녹취록 공개

4.

[공식] '강도 피해' 나나, 활동 재개 소식 전했다…"따뜻한 응원과 격려 덕분" (전문)

5.

故이순재 영결식 내일(27일) 서울아산병원서 엄수…사회 정보석→추도사 김영철·하지원

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 김재환 방출 대충격! B등급 10억 연봉 FA, 보상 물거품. 4년전 '별건' 계약의 실체

2.

50억은 다만 보너스일 뿐, 지금 가치만 7400억...23살 스킨스가 밟아나갈 몸값 초대박 행보는?

3.

[공식발표]'와 KT 진짜 빠르다' 현역 빅리거 잡아오더니, 100만불 투수까지 영입 완료

4.

구단들도 간절히 기다렸다, KBO 윈터미팅 6년만에 부활했다

5.

충격 예측! 황희찬의 울버햄튼 결국 강등, 우승은 아스널…슈퍼컴퓨터가 예측한 24~25시즌 EPL 순위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.