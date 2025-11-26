[SC이슈] ‘모범택시3·키스는 괜히 해서!’ 시청률부터 OTT까지 올킬…

|
[스포츠조선 조민정 기자] SBS가 11월 론칭한 드라마 '키스는 괜히 해서!'와 '모범택시3'가 시청률과 화제성·OTT 순위까지 전 부문 1, 2위를 싹쓸이하며 드라마 명가의 저력을 다시 증명했다. 두 작품은 매회 자체 최고 기록을 경신하며 시청자들로부터 "SBS에 갇혔다"는 반응을 끌어내는 등 수목·금토 시간대를 완전히 장악했다.
OTT에서도 압도적인 성과가 이어졌다. Flixpatrol에 따르면 '모범택시3'는 공개 직후 넷플릭스 한국 TV쇼 부문 1위에 올랐고 국내 넷플릭스 차트에서도 1위를 유지 중이다. 또한 OTT 통합 검색 플랫폼 키노라이츠의 11월 3주차 통합 랭킹에서도 드라마·영화·예능을 통틀어 전체 1위를 차지했다.
SBS 평일드라마의 부활을 알린 '키스는 괜히 해서!'(극본 하윤아·태경민/연출 김재현·김현우/제작 스튜디오S·삼화네트웍스) 역시 탄탄한 상승세를 보이고 있다. 3회는 순간 최고 6.8%(수도권 5.6%), 4회는 순간 최고 7.8%(수도권 6.5%)를 기록하며 동시간대는 물론 전 채널 평일 미니시리즈 1위를 차지했다.
해외 반응도 눈에 띄게 빠르다. 넷플릭스 글로벌 비영어권 시리즈 부문에서 11월 3주차 기준 2위를 기록하며 로맨스 콘텐츠 팬층을 넓혀가고 있다. 방송 후 온라인에는 "정통 로코의 재미가 살아났다" "아는 맛인데 계속 당기는 맛" "케미가 미쳤다" 등 긍정적 반응이 이어지고 있으며 자연스럽게 입소문이 확산 중이다.
스튜디오S 박영수 국장은 "익숙한 로맨틱 코미디 공식을 따르면서도 곳곳에서 공식을 비틀어 신선함을 만들었다"며 "첫 회 '천재지변급 키스'를 포함해 예상 밖 전개·위장 설정에서 비롯된 오해·속도감 있는 스토리가 글로벌 팬덤을 확장시키는 요인이 됐다"고 분석했다.
시청률·화제성·글로벌 OTT 순위 모두에서 압도적 성과를 기록하고 있는 두 작품은 수목·금토 시간대를 완전히 재편했다는 평가를 받고 있다. SBS '키스는 괜히 해서!'는 매주 수목 오후 9시에, '모범택시3'는 금토 오후 9시 50분에 방송된다.
