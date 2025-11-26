황보라, '1000억설' 하정우 하와이집 첫 공개…"여기 오면 숙박비 0원"

기사입력 2025-11-26 17:29


황보라, '1000억설' 하정우 하와이집 첫 공개…"여기 오면 숙박비 0…

황보라, '1000억설' 하정우 하와이집 첫 공개…"여기 오면 숙박비 0…

황보라, '1000억설' 하정우 하와이집 첫 공개…"여기 오면 숙박비 0…

황보라, '1000억설' 하정우 하와이집 첫 공개…"여기 오면 숙박비 0…

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황보라가 아주버님인 배우 하정우의 하와이 집을 직접 공개했다.

황보라는 하정우의 동생 김영훈 워크하우스컴퍼니 대표와 결혼한 사이로, 말 그대로 '가족 인증' 하와이 여행을 떠났다.

25일 공개된 유튜브 채널 '황보라 보라이어티' 영상에는 황보라가 부모님, 아들 우인이와 함께 하와이로 향하는 모습이 담겼다.

황보라는 "친정 부모님이 1년 동안 육아를 도와주셨다. 부모님과 우인이가 편하게 지낼 수 있는 곳을 찾다 보니 결국 하와이가 됐다"며 "사실 하와이를 10번 넘게 가봐서 기대는 없다"고 웃었다.

그러면서 "결정적인 이유는 아주버님(하정우)께서 하와이에 집이 있기 때문이다. 최소 비용으로 최대 효과를 누릴 수 있다. 요즘 하와이 물가가 장난 아니다"고 솔직하게 밝혔다.

하와이에 도착한 황보라 가족은 자연스럽게 하정우의 집으로 직행했다.

영상 속 집은 넓은 창문 너머 해변이 한눈에 펼쳐지는 초프리미엄 오션뷰 아파트로, 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

황보라는 "여기 오면 첫날 루틴이 장보기인데, 이번에는 역대급이었다"며 한인마트에서만 300불(약 40만 원)이 나왔다. 물가가 너무 비싸서 외식은 이틀에 한 번만 하기로 했다"고 털어놨다.


하정우는 여러 예능에서 '하와이파'임을 여러 번 언급한 바 있다.

그는 "1년에 4개월 정도 하와이에서 지낸다"며 하와이 현지인 같은 생활을 밝힌 바 있다.

특히 지난해 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 하정우 하와이 집값 1000억설이 농담처럼 터져 나왔다.

신동엽은 "'하와이 집 샀다던데 1000억 넘는 건 세금도 장난 아닐 텐데?'"라며 놀리자, 성동일은 "내가 가봤는데 대출만 998억"이라고 맞장구쳤다.

이에 하정우는 능청스럽게 "하와이 수협에서 융자받았다"고 받아쳐 폭소를 자아냈다. 실제로는 농담이었지만, 그만큼 그의 집이 화제를 모았다는 방증이다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박소현, 건망증 악화 고백 "더 안 좋아져..한 달 전 소개팅男도 기억 못 해"

2.

[공식]"퇴물 연예인, 1억 땡길 수 있대"…최정원, 상간남 누명 벗고 A씨 녹취록 공개

3.

이이경 독일 폭로女 직접 등장 "돈 요구 안해, 야한 대화 무서웠다" 주장

4.

클라라, 이혼 세달 만 심경 고백 "떠나는 건 우연 아냐, 모든 일엔 이유 있다"

5.

박선주, ♥강레오와 7년째 각집살이 "돈 보내는 건 나..바람피우면 본인만 피곤"

연예 많이본뉴스
1.

박소현, 건망증 악화 고백 "더 안 좋아져..한 달 전 소개팅男도 기억 못 해"

2.

[공식]"퇴물 연예인, 1억 땡길 수 있대"…최정원, 상간남 누명 벗고 A씨 녹취록 공개

3.

이이경 독일 폭로女 직접 등장 "돈 요구 안해, 야한 대화 무서웠다" 주장

4.

클라라, 이혼 세달 만 심경 고백 "떠나는 건 우연 아냐, 모든 일엔 이유 있다"

5.

박선주, ♥강레오와 7년째 각집살이 "돈 보내는 건 나..바람피우면 본인만 피곤"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '80억 박찬호 보상선수 홍민규였다' KIA, 두산 19살 투수 유망주 선택했다

2.

[공식발표]'와 KT 진짜 빠르다' 현역 빅리거 잡아오더니, 100만불 투수까지 영입 완료

3.

충격 예측! 황희찬의 울버햄튼 결국 강등, 우승은 아스널…슈퍼컴퓨터가 예측한 24~25시즌 EPL 순위

4.

'쏘니의 영원한 주장' 공식 발표, 은퇴설 종식 "LAFC 잔류"...1년 더 SON과 함께, 손흥민과 11번째 시즌 준비

5.

'초비상' 토트넘 진짜 큰일 났다! 이강인도 모자라 '발롱도르 에이스' 부상 복귀…"아스널전처럼 소극적이면 또 대패"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.