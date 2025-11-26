[공식발표]'와 KT 진짜 빠르다' 현역 빅리거 잡아오더니, 100만불 …

KT는 26일 새 외국인 우완 투수 케일럽 보쉴리와 총액 100만 달러(계약금 포함 연봉 90만 달러, 인센티브 10만 달러)에 계약했다고 공식 발표했다.
신장 1m90에 체중 86kg인 보쉴리는 2017년 샌디에이고 파드리스에 입단했다. 2023 시즌 밀워키 브루어스에서 메이저리그에 데뷔한 후 미네소타 트윈스와 텍사스 레인저스, 템파베이 레이스를 거치며 메이저리그 통산 28경기 49⅔이닝 1승 1세이브, 평균자책점 5.80을 기록했다. 올 시즌은 마이너리그(AAA) 11경기에 나서 33.2이닝 2승 1패 2홀드, 평균자책점 2.14의 성적을 냈다. 마이너리그 통산 기록은 190경기(선발 125경기) 50승 38패, 평균자책점 4.31이다.
보쉴리는 최고 구속 152km의 직구를 바탕으로 커터, 슬라이더, 커브, 체인지업 등 다양한 변화구를 안정적으로 구사한다. 나도현 KT 단장은 "보쉴리는 경기 운영 능력이 뛰어난 투수"라며, "내년 시즌 사우어와 함께 선발진의 중심을 잡아 줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.
이로써 KT는 맷 사우어에 이어 케일럽 보쉴리를 영입하며 내년 시즌 외국인 투수 구성을 마쳤다. 사우어는 올해 월드시리즈 우승팀인 LA 다저스의 개막 로스터에 포함됐던 선수로 현역 빅리거급 투수를 영입하면서 큰 화제가 됐다. KT는 지난 7일 사우어와 총액 95만달러(전액 보장)에 계약했다고 발표한 바 있다.
맷 사우어. 사진=KT 위즈
우완 투수인 사우어는 올해 다저스 개막 로스터에 이름을 올렸고, 올 시즌 빅리그에서 10경기(선발 1경기) 1세이브 평균자책점 6.37의 성적을 기록한 바 있다. 앞서 2017년 뉴욕 양키스의 2라운드 지명을 통해 메이저리그의 문을 두드렸고, 2024년 캔자스시티로 이적하며 빅리그 데뷔에 성공했다.
메이저리그 통산 24경기에서 2승1패, 1세이브, 평균자책점 6.85을 기록했다. 마이너리그 성적은 통산 128경기(선발 98경기)에 나와 27승32패, 평균자책점 4.62다.
KT 구단은 사우어에 대해 '최고 구속 150km/h 중반대의 빠른 공과 함께 커터, 싱커, 슬라이더, 스플리터 등 다양한 구종을 구사한다'고 소개했다.
나도현 KT 단장은 "선발 경험이 풍부한 구위형 투수로, 강한 직구와 다양한 구종을 앞세워 선발진에서 중심을 잡아줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.