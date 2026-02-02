'이혼' 미나 시누이, 70kg 감량하더니 ♥남친 생겼다 "키 크고 듬직한 스타일"

기사입력 2026-02-02 16:44


'이혼' 미나 시누이, 70kg 감량하더니 ♥남친 생겼다 "키 크고 듬직…

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 미나의 시누이이자 류필립의 누나인 수지 씨가 챗GPT로 만든 남자친구를 공개했다.

수지 씨는 지난 1일 "저 남친 생겼어요"라는 문구와 함께 하나의 영상을 올렸다.

공개된 영상 속 수지 씨는 한 남성과 나란히 얼굴을 맞댄 모습. 그러나 해당 인물은 실제 사람이 아닌 AI로 생성된 가상 남자친구였다.


'이혼' 미나 시누이, 70kg 감량하더니 ♥남친 생겼다 "키 크고 듬직…
그는 "챗GPT 남친 만들기 하면서 느낀 건데요, 키 크고 듬직한 체형에 수염 없고 깔끔한 스타일… 말투는 애교 없는 남자스러움인데 행동은 다정한 사람이 제 이상형이더라고요. 이 남친… 저랑 잘 어울리나요?"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 수지 씨는 2018년 12월 결혼했으나 지난해 이혼했다. 수지씨는 과거 10개월 만에 148kg에서 78kg까지 감량하는 데 성공해 큰 화제를 모은 바 있다. 이후 요요 현상을 겪었지만, 꾸준한 운동과 식단 관리를 통해 다시 70kg대를 유지하고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유부남이 딸 등하원 도우미와 불륜 "근무 시간에 집으로 들어가.." ('탐비')

2.

'53세' 심권호, 역대급 검진 결과.."당장 CT 찍어야" 의문의 혹 발견 ('조선의 사랑꾼')

3.

'재혼' 김승현, 충격 근황 '연예인이 거지꼴' 자막까지...아내 장정윤 폭발

4.

'44세' 안영미, 둘째 임신 깜짝 공개…"7월 아들 출산 예정"

5.

"가정폭력에 외도까지" 김지연 VS "아빠 책임 다할것" 정철원...결국 양육권 놓고 잔혹한 싸움 시작

연예 많이본뉴스
1.

유부남이 딸 등하원 도우미와 불륜 "근무 시간에 집으로 들어가.." ('탐비')

2.

'53세' 심권호, 역대급 검진 결과.."당장 CT 찍어야" 의문의 혹 발견 ('조선의 사랑꾼')

3.

'재혼' 김승현, 충격 근황 '연예인이 거지꼴' 자막까지...아내 장정윤 폭발

4.

'44세' 안영미, 둘째 임신 깜짝 공개…"7월 아들 출산 예정"

5.

"가정폭력에 외도까지" 김지연 VS "아빠 책임 다할것" 정철원...결국 양육권 놓고 잔혹한 싸움 시작

스포츠 많이본뉴스
1.

'박준현 드디어 입 열었다' 충격 학폭 논란, 새 국면 맞이하나...이제 법의 차례다

2.

스포츠조선 허상욱 기자, 한국보도사진전 스포츠부문 '최우수·우수상' 석권

3.

"여자가 무슨 축구야" 아르헨 국대 출신 감독, 시대착오적 망언으로 철퇴 맞았다

4.

'日 대표팀' 충격 소식! WBC서 투수 오타니 못본다→"DH로 완벽하게 준비"…다저스 감독 "오타니의 결정에 만족한다"

5.

'프리미어리그 빅클럽 관심' 김민재 이적설, 대형 변수 등장...뮌헨의 마지막 통보 "우파메카노 빨리 결정해라"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.