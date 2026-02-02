스포츠조선 허상욱 기자, 한국보도사진전 스포츠부문 '최우수·우수상' 석권

기사입력 2026-02-02 14:21


스포츠조선 허상욱 기자, 한국보도사진전 스포츠부문 '최우수·우수상' 석권
지난해 9월 30일 대전에서 열린 롯데와 한화의 경기, 4회말 2사 1루 한화 채은성이 롯데 벨라스케즈의 투구를 얼굴에 맞았다. 안경이 떨어져 나갈 정도로 채은성이 큰 충격을 받았다. 대전=허상욱 기자

스포츠조선 허상욱 기자, 한국보도사진전 스포츠부문 '최우수·우수상' 석권
지난해 3월 31일 인천에서 열린 V리그 여자부 챔피언결정전 1차전 흥국생명과 정관장의 경기, 흥국생명 김연경이 블로킹을 성공한 후 환호하는 모습. 인천=허상욱 기자

본지 영상콘텐츠팀 허상욱 기자가 2일 제62회 한국보도사진전에서 스포츠 부문 최우수상과 우수상 수상자로 선정됐다.

한국보도사진전은 뉴스, 스포츠, 피처, 네이처, 스토리, 포트레이트, 지역 등 총 7개 부문에서 전국 신문, 통신사, 인터넷 사진기자가 한 해 동안 취재한 보도사진 출품작 500여점 중 선정한다. 한국사진기자협회 소속 언론사 사진부장 및 외부 전문가들이 수상작을 가렸다.

스포츠부문 최우수상을 수상한 '채은성, 얼굴에 공 맞는 아찔한 순간'은 지난해 9월 30일 대전에서 열린 롯데-한화전에서 한화 채은성이 롯데 벨라스케즈의 투구에 얼굴을 맞는 순간을 포착한 사진이다.

스포츠부문 우수상 '라스트 댄스, 김연경의 뜨거운 포효'는 지난해 3월 31일 열린 V리그 여자부 챔프전 1차전에서 흥국생명 김연경이 블로킹을 성공한 후 환호하는 장면. 수상작은 오는 4월 7일 개막식을 시작으로 12일까지 광화문광장(놀이마당) 에서 전시된다.


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

로제, 브루노 마스 볼에 뽀뽀 쪽♥..‘아파트’로 그래미 오프닝→현장 떼창

2.

김지민, '김준호 녹취 요구' 박나래 논란 마음 고생 컸나 "선 있는 곳에 악 있어" 의미심장

3.

'아파트' 열풍도 넘지 못했다…로제, 빌보드 점령하고도 그래미 불발

4.

'이장원♥' 배다해, 끔찍한 교통사고 당했다 "비명 엄청 질러...뒤에서 택시가 박아" ('다해는다해')

5.

김숙, 조세호 복귀한 '도라이버' 하차한다 "시즌 마지막 같이 못해 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

'29억 초특급 대우' KIA 잔류, 마지막 약점까지 보완한다…"사실 작년에도 부상 이슈 있었지만"

2.

"2연패 도전 기회 자주 오지 않아. 놓치지 않겠다." 10억원 더줘도 남은 낭만 FA의 자신감

3.

‘진짜 온다고?’ 14억 풀베팅에 12패 굴욕…WS 챔피언은 왜 KBO에서 실패한 투수를 다시 봤을까

4.

KBO 씹어먹을 것 같았던 최강 커리어, 코치 어깨빵만 남기고 떠났는데...김혜성과 함께 부활할까

5.

'볼넷 1위 + 사구 1위' 외롭다 호소했던 콜어빈, 메이저리그 우승팀으로 복귀 → 다저스와 마이너리그 딜

스포츠 많이본뉴스
1.

'29억 초특급 대우' KIA 잔류, 마지막 약점까지 보완한다…"사실 작년에도 부상 이슈 있었지만"

2.

"2연패 도전 기회 자주 오지 않아. 놓치지 않겠다." 10억원 더줘도 남은 낭만 FA의 자신감

3.

‘진짜 온다고?’ 14억 풀베팅에 12패 굴욕…WS 챔피언은 왜 KBO에서 실패한 투수를 다시 봤을까

4.

KBO 씹어먹을 것 같았던 최강 커리어, 코치 어깨빵만 남기고 떠났는데...김혜성과 함께 부활할까

5.

'볼넷 1위 + 사구 1위' 외롭다 호소했던 콜어빈, 메이저리그 우승팀으로 복귀 → 다저스와 마이너리그 딜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.