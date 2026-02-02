'53세' 심권호, 역대급 검진 결과.."당장 CT 찍어야" 의문의 혹 발견 ('조선의 사랑꾼')

[스포츠조선 정유나 기자] '조선의 사랑꾼'에서 '제2회 청송 심씨 자손만대잇기 운동' 주인공으로 나선 심권호가 병원에서 포착된다.
2일(월) 방송될 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 심현섭에 이어 심씨 문중의 노총각 장가보내기 프로젝트 두 번째 주인공이 된 레슬링 레전드 심권호가 병원을 방문해 걱정을 자아낸다.
앞서 심현섭의 도움으로 결혼정보회사와의 일정을 잡았던 그는 복부 초음파를 받기 위해 얌전히 침대에 누워 있었다. 담당의는 "여기 혹이 하나 보인다. 암이나 그런 건 아닌 것 같다"고 진단을 내렸다. 또한 "잘 치료하도록 도와드릴 테니까 제가 하라는 대로 잘 하시면..."이라고 심권호를 안심시켰다.
하지만 화면에 집중하던 담당의는 "그게 문제가 아니다"라며 화들짝 놀랐다. VCR로 지켜보던 사랑꾼들도 걱정을 드러냈고, 김국진도 "의사 선생님이 놀라셨다"며 심각하게 지켜봤다. 담당의는 "당장 CT를 찍어봐야겠다"고 심권호에게 다급하게 말했다. 연애 워크숍에서 건강한 모습으로 53세의 저력을 과시했던 '레슬링 영웅' 심권호의 건강에 과연 무슨 일이 생긴 것인지, 본 방송에서 공개된다.
의사도 놀란 심권호의 건강 상태는 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'은 2월 2일(월) 오후 10시에 공개된다.