유부남이 딸 등하원 도우미와 불륜 "근무 시간에 집으로 들어가.." ('탐비')

기사입력 2026-02-02 14:35


[스포츠조선 정유나 기자] '탐정들의 영업비밀'에서 딸의 등·하원 도우미와 바람을 피운 전적이 있는 남편의 또 다른 외도 의혹이 제기된다.

오늘(2일) 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에는 "바람을 피웠던 남편을 용서해 줬는데 또다시 외도를 하는 것 같다"는 한 여성의 사연이 소개된다. 미용실을 운영 중인 의뢰인은 8년 전, 딸의 초등학교 입학과 함께 아이를 돌봐줄 도우미를 구하게 됐다. 마침 같은 아파트에 사는 사람이 도우미로 오게 되면서, 친언니처럼 믿고 가까이 지내왔다고 했다. 그러던 어느 날, 미용실 손님으로부터 "직장에 있어야 할 시간에 남편이 집으로 들어갔다"는 말을 듣게 됐다. 불길한 예감에 집으로 향한 의뢰인은 남편과 도우미의 불륜 현장을 목격하고 말았다. 사건 이후 이혼을 결심했지만, 당시 충격으로 외상 후 스트레스 장애를 겪던 딸을 위해 모든 것을 참고 결혼 생활을 유지했다.


그런데 최근, 남편의 휴대폰에 온 "그 여자 어땠어?"라는 수상한 문자를 보고 의뢰인은 또다시 불륜을 직감하게 된 것이었다. 조사에 착수한 탐정단은 며칠간 의뢰인의 남편을 지켜봤지만, 특별히 바람을 의심할 만한 정황은 발견되지 않았다. 주말에도 직장 상사들과 아침 운동을 하고 식사를 하는 등 비교적 건전한 일상을 보내고 있었다. 하지만 잠시 후, 의뢰인의 남편과 직장 상사들이 도착한 뜻밖의 장소가 공개되며 상황은 급반전된다. 이를 지켜본 '탐정들의 영업비밀' 스튜디오에서는 "바람은 못 끊는다", "용서를 해주면 안 된다"는 분노가 터져 나온다. 과연 의뢰인 남편의 수상한 주말 행적의 실체는 무엇일지, 그 진실은 방송을 통해 공개된다.

이번 방송에는 '소통왕 말자 할매'로 제2의 전성기를 맞이한 개그우먼 김영희가 일일 탐정으로 함께한다. 김영희는 '개그콘서트'에서 선보인 코너의 폭발적인 인기로 K본부 프로그램 단독 론칭에 성공했으며, 2025 연예대상에서 '올해의 예능인상'을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 데프콘은 "대한민국 상담계는 이호선, 김영희의 시대다"라고 말해 현장을 초토화시킨다. 한편 김영희는 "남편이 바람을 피워도 아이 때문에 참고 살 것인지?"라는 질문에, "내가 불행하면 아이에게도 영향이 간다. 저는 무조건 이혼할 것"이라며 엄마로서의 단호한 소신을 밝힌다. '제2의 전성기'로 리즈 갱신 중인 김영희와 함께하는 채널A '탐정들의 영업비밀'은 2월 2일 월요일 밤 10시 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

