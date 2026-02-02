"가정폭력에 외도까지" 김지연 VS "아빠 책임 다할것" 정철원...결국 양육권 놓고 잔혹한 싸움 시작
[스포츠조선 정안지 기자] '러브캐처' 출신 인플루언서 김지연이 이혼 소송 중인 야구 선수 정철원의 가정폭력·외도 의혹을 제기한 가운데 이는 양육권 분쟁을 염두에 둔 행보라는 해석이 나오고 있다.
앞서 정철원은 "양육권은 반드시 가져오겠다"는 입장을 밝혔던 바. 이에 향후 법정에서 치열한 양육권 공방이 불가피할 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다.
2일 김지연의 법률대리인인 법무법인 해든 측은 "김지연은 혼인 이후 어린 아이를 양육하면서도 가정폭력 등으로 지속적인 고통을 받아왔다. 최근에는 정철원 선수의 외도가 의심되는 정황에 대해 다수의 제보가 접수되기도 했다"면서 정철원의 가정폭력과 외도 의혹을 제기했다.
해든 측에 따르면 김지연은 아이를 최우선으로 생각해 원만한 해결과 혼인 관계 유지를 위해 노력해 왔지만 정철원이 아이를 두고 집을 나간 뒤 양육비 지급을 중단한 채, 법률대리인을 통해 이혼과 양육권 문제를 언급하는 상황에 깊은 좌절감을 느끼고 있다.
현재 대만 타이난에서 소속팀 롯데 자이언츠의 1차 스프링캠프를 소화하고 있는 정철원은 이와 관련해 팀을 통해 인터뷰를 고사했다.
다만, 이에 앞서 정철원은 법률대리인을 통해 이혼 소송 중임을 밝히며 "아이의 아빠로서 책임감 있게 행동할 것이며, 양육권도 최대한 가지고 올 수 있도록, 부모가 이혼소송을 하고 있지만 아이에게는 부정적인 영향이 안 가도록 최선을 다하겠다"고 밝힌 바 있다.
한편 최근 김지연은 자신의 SNS를 통해 정철원과의 파경을 암시하는 발언으로 논란이 됐다.
당시 김지연은 독박육아를 주장하고, 정철원이 생활비를 주지 않았다고 폭로, 여기에 정철원의 외도 정황까지 폭로해 충격을 안긴 바 있다.
정철원과 김지연은 지난 2024년 혼전임신을 통해 아들을 출산했고 지난해 12월 뒤늦게 결혼식을 올린 뒤 결혼 1년도 채 되지 않아 파경 소식이 전해진 가운데 이번 논란이 어떻게 흘러갈지 관심이 모아진다.
