"노력은 배신 안해...伊설원과 빙판에서 노력의 결실 꽃필것"이재명 대통령 밀라노-코르티나패럴림픽 태극전사 향한 응원의 축사[결단식 현장]

최종수정 2026-02-02 14:38

[올림픽파크텔(송파)=스포츠조선 전영지 기자]이재명 대통령이 밀라노-코르티나동계패럴림픽에 출전하는 태극전사들을 향해 축사로 응원의 메시지를 전했다.

문화체육관광부(이하 문체부)와 대한장애인체육회와 함께 2일 오후 2시, 서울 송파구 올림픽파크텔 올림피아홀에서 개최한 '2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 대한민국 선수단 결단식'에는 최휘영 문체부 장관, 정진완 대한장애인체육회장, 양오열 선수단장을 포함해 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 송강영 한국스포츠과학원장, 대한장애인체육회와 시도 체육회 임직원, 경기연맹 관계자 등 150여 명이 참석했다.


'2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽'은 3월 6~15일 이탈리아 일원에서 개최되며 대한민국 선수단은 5개 종목(알파인스키, 스노보드, 바이애슬론, 크로스컨트리, 휠체어컬링), 선수단 50여 명(선수 약 16명, 임원 약 30명)이 참가한다.

이날 이재명 대통령이 보낸 축사를 최휘영 문체부 장관이 대독했다. 이재명 대통령은 지난주 국무회의에서 밀라노-코르티나올림픽·패럴림픽 붐업을 지시하며 "패럴림픽 선수단을 살피겠다"는 계획을 밝힌 데 이어 이날 축사를 통해 태극전사를 향한 응원을 전했다.

이 대통령은 "이번 동계패럴림픽을 준비하는 동안 차가운 설원과 빙판 위에서,구슬땀을 흘려온 여정은 결코 쉽지 않았을 것"이라면서 "'노력은 절대 배신하지 않는다 ' 는 말처럼, 그 노력의 결과가 설원과 빙판에서 활짝 꽃필 거라 믿는다"고 말했다. "무엇보다 여러분의 뜨거운 열정과 에너지, 지금까지 보여준 도전의 과정은 우리 국민께 깊은 감동과 희망을 주고 있다. 아무쪼록 이번 동계패럴림픽에서 그동안 열심히 준비해 오신 대로, 갈고닦은 기량을 마음껏 펼쳐내길 바란다"고 덧붙였다.

"또 전 세계 선수들과 경쟁하고 교류하며 스포츠 축제의 즐거움도 만끽하시길 바란다"면서 "정부는 여러분이 안전하게 오직 경기에만 집중할 수 있도록 세심하게 챙기겠다"고 약속했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

[이재명 대통령 밀라노-코르티나동계패럴림픽 결단식 축사]


2026년 밀라노 · 코르티나 동계패럴림픽대회 결단식을 5200 만 국민과 함께 진심으로 축하합니다.

그동안 선수단을 손수 챙기시느라 애쓰신 정진완 대한장애인체육회장님과 각 경기단체 임직원 및 모든 장애인체육 관계자 분들께 깊이 감사드립니다.

또 선수 못지않게 고생하셨을 가족분들께도 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

양오열 선수단장님과 자랑스러운 대한민국 국가대표 선수단 여러분, 오늘 결단식은 대한민국을 대표해 세계 무대에 서는 여러분의 각오와 결의를 다지는 자리입니다.

이번 동계패럴림픽을 준비하는 동안 차가운 설원과 빙판 위에서,구슬땀을 흘려온 여정은 결코 쉽지 않았을 것입니다.

'노력은 절대 배신하지 않는다 ' 는 말처럼, 그 노력의 결과가 설원과 빙판에서 활짝 꽃필 거라 믿습니다.

무엇보다 여러분의 뜨거운 열정과 에너지, 지금까지 보여준 도전의 과정은 우리 국민께 깊은 감동과 희망을 주고 있습니다.

아무쪼록 이번 동계패럴림픽에서 그동안 열심히 준비해 오신 대로, 갈고닦은 기량을 마음껏 펼쳐내길 바랍니다.

또 전 세계 선수들과 경쟁하고 교류하며 스포츠 축제의 즐거움도 만끽하시길 바랍니다.

정부는 여러분이 안전하게 오직 경기에만 집중할 수 있도록 세심하게 챙기겠습니다.

다시 한 번 동계 패럴림픽 결단식을 축하합니다.

선수단 여러분의 선전을 국민과 함께 한마음으로 응원하겠습니다.

여러분 모두의 건승을 기원합니다.

고맙습니다.

2026 년 2 월 2 일

대한민국 대통령

이 재 명

