'홍현희♥' 제이쓴, 아들 유치원 광탈→합격 반전…"일반모집 성공"

[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 홍현희의 남편이자 방송인 제이쓴이 아들의 유치원 '일반모집 합격' 소식을 전했다.
알림톡에는 "○○유치원 일반모집 선발됨을 축하드립니다"라는 문구가 담겼다.
당시 공개된 화면에는 제이쓴·홍현희 부부의 아들이 유치원 우선 선발에서 탈락했다는 결과가 담겨 있었다.
이를 본 누리꾼들 역시 "저도 다 떨어졌어요", "우리 집도 광탈" 같은 댓글을 남기며 공감대를 형성했다.
제이쓴도 "파티원 모집함. 유치원 광탈자들의 모임 1/999"라는 글을 올려 '웃픈' 부모들의 현실을 유머로 풀어냈다.
이후 그는 아들이 차에서 내려가기 싫어하는 영상을 올리며 "광탈 환장하겠는데 얘는 집에 안 올라가겠다고…지금 한 시간째 주차장에 있는 중"이라고 적어 또 한 번 웃음을 자아냈다.
제이쓴과 홍현희는 2018년 결혼해 아들 준범을 두고 있다.
세 가족은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다', 유튜브 콘텐츠, SNS 등을 통해 솔직하고 유쾌한 육아 일상을 공유하며 대중의 꾸준한 사랑을 받고 있다.
이번 '일반모집 합격' 소식에 누리꾼들은 "드디어 붙었네요", "고생하셨어요", "우리도 떨어졌는데 일반모집 기대해봅니다" 등의 반응을 보이며 함께 기뻐했다.
