[공식] 허성태→서민주 '정보원', 개봉주 무대인사 확정…연말 극장가 달…

'정보원'은 강등당한 후 열정도 의지도 수사 감각도 잃은 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태)과 굵직한 사건들의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디로, 올해 제24회 뉴욕 아시안 영화제의 개막작으로 초청돼 주목받은 작품이다.
'정보원'은 개봉 첫주인 12월 4일(목), 12월 5일(금), 12월 6일(토), 12월 7일(일) 서울 지역 극장가의 무대인사를 확정했다. 특히 이번 무대인사는 '정보원' 주역인 허성태, 조복래, 서민주, 김석 감독이 함께 참석해 관객들에게 특별한 시간을 전할 것으로 기대를 높인다. 먼저, 12월 4일(목) 저녁에는 롯데시네마 월드타워를, 12월 5일(금) 저녁에는 메가박스 코엑스를 '정보원' 감독과 배우들이 방문해 극장에 유쾌한 웃음을 전할 전망이다. 이어 12월 6일(토)에는 롯데시네마 김포공항, 메가박스 상암월드컵경기장, 메가박스 더 부티크 목동현대백화점, CGV영등포, CGV여의도, CGV 용산아이파크몰을, 12월 7일(일)에는 CGV 왕십리, 롯데시네마 건대입구, 롯데시네마 월드타워, 메가박스 코엑스를 영화 '정보원' 주역들이 찾아가 웃음 가득한 무대인사 시간을 선사할 예정이다.