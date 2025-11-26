[공식] 허성태→서민주 '정보원', 개봉주 무대인사 확정…연말 극장가 달군다

기사입력 2025-11-26 18:33


[공식] 허성태→서민주 '정보원', 개봉주 무대인사 확정…연말 극장가 달…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[공식] 허성태→서민주 '정보원', 개봉주 무대인사 확정…연말 극장가 달…
사진 제공=㈜엔에스이엔엠

[공식] 허성태→서민주 '정보원', 개봉주 무대인사 확정…연말 극장가 달…
사진 제공=㈜엔에스이엔엠

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '정보원'이 무대인사를 확정했다.

'정보원'은 강등당한 후 열정도 의지도 수사 감각도 잃은 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태)과 굵직한 사건들의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디로, 올해 제24회 뉴욕 아시안 영화제의 개막작으로 초청돼 주목받은 작품이다.

'정보원'은 개봉 첫주인 12월 4일(목), 12월 5일(금), 12월 6일(토), 12월 7일(일) 서울 지역 극장가의 무대인사를 확정했다. 특히 이번 무대인사는 '정보원' 주역인 허성태, 조복래, 서민주, 김석 감독이 함께 참석해 관객들에게 특별한 시간을 전할 것으로 기대를 높인다. 먼저, 12월 4일(목) 저녁에는 롯데시네마 월드타워를, 12월 5일(금) 저녁에는 메가박스 코엑스를 '정보원' 감독과 배우들이 방문해 극장에 유쾌한 웃음을 전할 전망이다. 이어 12월 6일(토)에는 롯데시네마 김포공항, 메가박스 상암월드컵경기장, 메가박스 더 부티크 목동현대백화점, CGV영등포, CGV여의도, CGV 용산아이파크몰을, 12월 7일(일)에는 CGV 왕십리, 롯데시네마 건대입구, 롯데시네마 월드타워, 메가박스 코엑스를 영화 '정보원' 주역들이 찾아가 웃음 가득한 무대인사 시간을 선사할 예정이다.

한편 '정보원'은 오는 12월 3일 개봉한다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이이경 독일 폭로女 직접 등장 "돈 요구 안해, 야한 대화 무서웠다" 주장

2.

클라라, 이혼 세달 만 심경 고백 "떠나는 건 우연 아냐, 모든 일엔 이유 있다"

3.

박선주, ♥강레오와 7년째 각집살이 "돈 보내는 건 나..바람피우면 본인만 피곤"

4.

김용림 "故남일우, 나 몰래 후배에 4억 빌려주고 병까지 났다"

5.

'낭만 러너' 심진석, 가족 생계 위해 비계공 선택 "월급 90% 부모님께 드려"

연예 많이본뉴스
1.

이이경 독일 폭로女 직접 등장 "돈 요구 안해, 야한 대화 무서웠다" 주장

2.

클라라, 이혼 세달 만 심경 고백 "떠나는 건 우연 아냐, 모든 일엔 이유 있다"

3.

박선주, ♥강레오와 7년째 각집살이 "돈 보내는 건 나..바람피우면 본인만 피곤"

4.

김용림 "故남일우, 나 몰래 후배에 4억 빌려주고 병까지 났다"

5.

'낭만 러너' 심진석, 가족 생계 위해 비계공 선택 "월급 90% 부모님께 드려"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '80억 박찬호 보상선수 홍민규였다' KIA, 두산 19살 투수 유망주 선택했다

2.

[공식발표]'와 KT 진짜 빠르다' 현역 빅리거 잡아오더니, 100만불 투수까지 영입 완료

3.

'쏘니의 영원한 주장' 공식 발표, 은퇴설 종식 "LAFC 잔류"...1년 더 SON과 함께, 손흥민과 11번째 시즌 준비

4.

"사실무근" 최형우 삼성행, 에이전트가 부인했다…협상 과정이던 KIA도 날벼락

5.

'초비상' 토트넘 진짜 큰일 났다! 이강인도 모자라 '발롱도르 에이스' 부상 복귀…"아스널전처럼 소극적이면 또 대패"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.