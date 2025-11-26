김준호·이상민, 하차 여론 직격탄 맞았다…"결혼=시청률 추락 어이없네"

기사입력 2025-11-26 18:38


김준호·이상민, 하차 여론 직격탄 맞았다…"결혼=시청률 추락 어이없네"

김준호·이상민, 하차 여론 직격탄 맞았다…"결혼=시청률 추락 어이없네"

김준호·이상민, 하차 여론 직격탄 맞았다…"결혼=시청률 추락 어이없네"

[스포츠조선 김준석 기자] '돌싱포맨' 김준호와 이상민이 '시청률 살인죄' 피의자가 됐다.

25일 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에서는 취조 콘셉트에 한껏 몰입한 멤버들의 모습이 그려졌다.

이날 탁재훈은 취조실 콘셉트로 자리를 꾸민 뒤 이상민과 김준호를 향해 "두 분은 시청률을 박살 낸 시청률 살인죄로 여기 온 것"이라며 "두 분 다 원하지 않는 결혼을 해서 시청률을 떨어뜨리지 않았냐"고 몰아붙였다.

이에 이상민은 "말도 안 되는 소리 하지 마라. 결혼 때문에 시청률이 떨어진다는 게 말이 되냐"라고 발끈했다.

그러자 탁재훈은 "이상민 씨, 결혼 때문에 시청률 떨어져서 미안하니까 머리 물들여서 어떻게 좀 해보려는 거 아니냐"라고 공격했고, 임원희 역시 "이상민 씨는 가중 처벌이다. 지금 본인 캐릭터가 없다. 결혼했지, 빚 갚았지, 머리만 물들이면 다냐"라며 가세해 웃음을 자아냈다.

옆에서 듣고 있던 김준호는 "저는 사실 거지 시절이 그립긴 합니다"라며 셀프 디스에 동참했다.

탁재훈은 여기서 멈추지 않고 유부남 멤버들을 향해"한마디만 해라. '난 당신을 사랑하지 않아요' 이 말만 하면 된다"고 요구하며 분위기를 더 달궜다.

그러자 이상민은 망설임 없이 탁재훈이 시키는 대로 대사까지 따라 해 모두를 놀라게 했다. 김준호는 "미쳤나 봐"라고 황당해했고, 탁재훈은 "이상민 씨, 다시 돌아온 걸 축하드립니다"라며 짓궂게 축하 인사를 건넸다.


반면 김준호는 이상민의 거친 부추김에도 끝까지 선을 지켰다. 그는 카메라를 향해 "난 널 진심으로 사랑한다"라며 아내를 향한 애정 어린 멘트를 날렸고, 스튜디오는 폭소와 함께 훈훈한 분위기로 물들었다.

이날 '돌싱포맨'은 멤버들의 셀프 디스와 넘치는 티키타카로 시청자들의 웃음을 책임졌다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이이경 독일 폭로女 직접 등장 "돈 요구 안해, 야한 대화 무서웠다" 주장

2.

클라라, 이혼 세달 만 심경 고백 "떠나는 건 우연 아냐, 모든 일엔 이유 있다"

3.

박선주, ♥강레오와 7년째 각집살이 "돈 보내는 건 나..바람피우면 본인만 피곤"

4.

김용림 "故남일우, 나 몰래 후배에 4억 빌려주고 병까지 났다"

5.

'낭만 러너' 심진석, 가족 생계 위해 비계공 선택 "월급 90% 부모님께 드려"

연예 많이본뉴스
1.

이이경 독일 폭로女 직접 등장 "돈 요구 안해, 야한 대화 무서웠다" 주장

2.

클라라, 이혼 세달 만 심경 고백 "떠나는 건 우연 아냐, 모든 일엔 이유 있다"

3.

박선주, ♥강레오와 7년째 각집살이 "돈 보내는 건 나..바람피우면 본인만 피곤"

4.

김용림 "故남일우, 나 몰래 후배에 4억 빌려주고 병까지 났다"

5.

'낭만 러너' 심진석, 가족 생계 위해 비계공 선택 "월급 90% 부모님께 드려"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '80억 박찬호 보상선수 홍민규였다' KIA, 두산 19살 투수 유망주 선택했다

2.

[공식발표]'와 KT 진짜 빠르다' 현역 빅리거 잡아오더니, 100만불 투수까지 영입 완료

3.

'쏘니의 영원한 주장' 공식 발표, 은퇴설 종식 "LAFC 잔류"...1년 더 SON과 함께, 손흥민과 11번째 시즌 준비

4.

"사실무근" 최형우 삼성행, 에이전트가 부인했다…협상 과정이던 KIA도 날벼락

5.

'초비상' 토트넘 진짜 큰일 났다! 이강인도 모자라 '발롱도르 에이스' 부상 복귀…"아스널전처럼 소극적이면 또 대패"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.