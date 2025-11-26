문원, ♥신지 생일에 '프라다 선물+31만원 식사' 카드 팍팍 썼다...…

|
[스포츠조선 김수현기자] 가수 문원이 예비신부 신지를 위해 특별한 생일선물을 준비했다.
문원은 "당장 제가 고민을 많이 하다가 딱 고른 게 어그부츠다"라 밝혔다.
생일선물을 사고 온 문원은 "여기는 저희 부천 집인데 생일에 음식을 좀 더 푸짐하게 해주기 위해서 챙기러 왔다. 새우는 얼려왔는데 부모님께서 직접 해주셨다더라. 신지씨가 새우를 좋아한다. 어머니 아버지 감사합니다. 오늘 밥상 잘 차리게끔 응원해주세요! 파이팅"이라며 서프라이즈를 위한 생일상 준비도 열심이었다.
"자기야!"를 외치며 들어간 문원을 신지는 "여보~"라며 맞이하다 PD를 보고 깜짝 놀랐다.
신지는 곧바로 문원에게 달려가 뽀뽀를 하며 행복한 얼굴로 선물을 받아들었다. 이어 "고마워! 근데 이렇게 비싼 걸 사냐. 이거 겉에만 명품이지?"라고 설레어 했다.
진심으로 감동한 신지는 "고마워~"라며 문원에게 폭삭 안기며 애교를 부리기도 했다. 문원에서 "새 집에서 새로운 출발이다"라며 웃었다.
문원은 "그래서 이번에 버리는 걸 보고 큰맘 먹고 샀다. 너무 좋아하니까 기분이 좋다. 카드 내밀면서 엄청 떨긴 했다"라며 생색을 냈다.
문원은 신지 생일 겸, 고생하는 PD들에게 비싼 식사를 대접하기도 했다. 1인에 31만 원에 달하는 가격.
또한 유튜브 내에서의 태도도 논란이 됐다. 문원은 교제 전 딸 있는 돌싱남임을 밝히지 않은 점, 신지가 유명한 줄 몰랐다고 한 점, 전처에게 존칭을 쓰면서 7세 연상인 신지에게는 '이 친구'라고 부른 점 등으로 구설에 올랐다.
김종민과 빽가에게 나잇살을 언급하는 등 부적절한 언행으로 많은 지적을 받기도 했다.
이에 대해 신지는 "여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다, 고민하고 더 살피도록 하겠다"라는 입장을 밝혔다.
