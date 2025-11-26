감보아까지 잡나? 롯데, 과감한 교체냐 안정된 선택이냐…일단 벨라스케즈만 결별 확정 [SC포커스]

최종수정 2025-11-26 15:51

20일 부산 사직야구장에서 열린 키움과 롯데의 경기, 2회초 1사 1,3루 롯데 감보아가 키움 송지후를 병살로 처리하며 이닝을 끝낸 뒤 기뻐하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.20/

벨라스케즈. 스포츠조선DB

[스포츠조선 김영록 기자] 롯데 자이언츠가 외국인 선수를 두고 깊은 고민에 빠졌다.

지난 25일은 KBO리그 보류선수 명단 마감일이었다. 롯데는 벨라스케즈에겐 최종 결별을 통보했지만, 레이예스와 감보아는 보류선수 명단에 남겼다.

2년 연속 최다안타 1위에 오른 레이예스와는 재계약할 가능성이 높다. 감보아에 대해서는 한층 더 신중하게 고민 중이다. 두 선수 모두 기본적으로는 재계약을 전제로 하고 있지만, 새로운 선수를 영입할 여지도 열어놓은 상황이다.

레이예스의 경우 두 시즌 내내 중심타자 역할을 잘 수행했다. 전준우와 더불어 팀내 최고의 클러치 히터인데다 워낙 컨택이 좋고, 워크에씩도 뛰어나다. 멘털이 약하거나 시프트에 휘둘리는 등의 약점도 노출하지 않았다. 두 시즌 모두 전경기를 소화했고, 2년 통산 타율 3할3푼9리, OPS(출루율+장타율) 0.883을 기록했다. 지난해 202안타로 프로야구 역대 최다안타 신기록을 세웠고, 올해도 187안타를 치며 안타왕에 올랐다.

다만 장타력과 수비는 다소 아쉽다. 지난해 홈런 15개, 올해는 13개에 그쳤다. 팀홈런 꼴찌인 롯데가 확실한 장타력을 가진 타자를 원한다면, 교체가 이뤄질수도 있다.


3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회 1사 만루. 2타점 적시타 날린 롯데 레이예스. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.03/
감보아의 경우 상대적으로 의문점도 좀더 많다. 반즈의 대체선수로 한국에 온 이래 최고 159㎞ 직구를 앞세워 선발 6연승을 달릴 때까지만 해도 존재감이 눈부셨다.

하지만 커리어 최다이닝이 88⅓이닝이었던 투수인 만큼, 후반기 들어 체력 저하가 역력했다. 후반기 12경기에 선발등판, 65⅓이닝을 소화하는데 그쳤다. 1승7패 평균자책점 4.55로 부진했다. 팔꿈치 통증까지 호소하며 결국 시즌 막판 엔트리에서 제외됐다.

올시즌 롯데의 가을야구 실패 원인으로 벨라스케즈를 꼽는 시선이 많다. 부진이 점점 심해지던 데이비슨이 그대로 뛰었다 한들 5강을 지켰을 거란 보장은 없다. 다만 벨라스케즈 아닌 리그 평균 수준의 투수이기만 했어도 외국인 선수 교체 이후 3할 미만의 승률을 기록하며 충격적인 추락을 하진 않았을 것이다.


김태형 감독의 생각은 어떨까. 그는 "레이예스는 괜찮은 타자다. 교체하려면 '더 나은 타자를 뽑을 수 있다'는 구단의 자신감이 필요할 것"이라고 했다. 감보아에 대해서는 "고민해봐야한다. 시즌초 대비 막판으로 갈수록 구위가 떨어진 것도 사실이다. 시즌초처럼 상대의 헛스윙을 이끌어낼 수 있었다면 좋았을 것"이라고 돌아봤다.

일단 레이예스와 감보아 모두 재계약의 도마에는 올려놓았다. 기량와 연봉을 감안해 더 좋은 선수를 찾아보고, 마땅한 조건의 선수가 없으면 두 선수와 재계약하면 된다. 보류선수 명단에 오른 선수는 향후 5년간 원소속팀의 허락없이 KBO리그 다른 팀에서는 뛸 수 없다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

