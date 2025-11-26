[속보] 김재환 방출 대충격! → 無보상 꼼수 FA 됐다. 4년전 '독소…

6일 잠실야구장에서 열린 KT와 두산의 경기, 8회말 무사 1,2루 김재환이 역전 3점홈런을 치고 조성환 감독대행과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.06/
[스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 '프랜차이즈 거포' 김재환을 보류선수 명단에서 제외했다. 4년전 FA 계약 당시 삽입한 '독소 조항' 때문이다.
두산은 '25일 KBO에 제출한 보류선수 명단에 김재환 홍건희 콜어빈 고효준 김도윤 이한별이 포함되지 않았다'고 26일 발표했다. 김재환 방출이 충격적이다. 외국인선수 콜어빈은 기대 이하였다. 재계약 거부다. 홍건희는 알려진대로 2년 보장 계약 후 옵트아웃을 선언했다. 김재환은 무슨 일인가. 김재환은 이번에 FA 자격을 갖추고도 신청을 포기했다. 마치 두산을 위해 잔류 의지를 나타낸 것처럼 보였다. 그러나 실상은 전혀 다른 속내였다.
이 또한 계약의 일부였던 것이다. 김재환은 FA를 선언하지 않는 대신 두산과 우선 협상 기간을 가지지만, 여기서 결렬될 경우에 조건 없이 풀어주는 옵션이 있었다.
김재환은 2022시즌을 앞두고 두산과 4년 최대 115억원(계약금 55억원, 연봉 55억원, 인센티브 5억원)에 계약했다. 2025시즌이 끝나고 계약이 만료됐다.
그런데 김재환은 FA를 신청하지 않았다. 세간에는 김재환이 두산에 남아 백의종군 하겠다는 뜻으로 알려졌다. 김재환은 4년 동안 OPS(출루율+장타율) 0.788에 75홈런을 기록했다. 올 시즌은 OPS 0.758에 13홈런을 쳤다. 몸값에 비하면 다소 아쉬운 성적이었다.
대반전이 도사리고 있었다. 김재환의 FA 포기는 철저하게 계산된 행보였다. 2021년 겨울 계약 당시 김재환 측은 절대적으로 유리한 위치를 이용해 독소 조항을 삽입했다. 계약이 끝나면 두산에 우선 협상권을 주되, 만족스럽지 않으면 풀어달라고 협상했다. 두산은 김재환을 무조건 잡아야 하는 처지였다. KBO 규약의 사각지대를 악용한 요구를 들어줄 수밖에 없었다.
두산은 보류선수명단 제출 시한인 25일 밤까지 협상을 이어갔지만 이견을 좁히지 못했다.
결국 김재환은 FA인데 FA가 아닌 신분이 됐다. 김재환이 FA로 정직하게 나왔다면 B등급이다. 두산은 김재환 올해 연봉(10억원) 100%에 보호선수 25인 외 보상선수 1명을 뽑거나 연봉 200% 보상금을 받을 수 있었다. 김재환이 조건 없이 풀리면서 보상은 날아갔다. 반대로 김재환을 영입하려는 구단은 보상 없이 계약 가능하다.
야구규약 '제172조 FA획득에 따른 보상'이 완전히 무력화됐다. FA 보상은 리그 균형 발전을 위해 필요한 제도다. 김재환 측은 규정을 위반하지는 않았지만 취지를 보란듯이 무시했다. 선례가 남으면 앞으로 대어급 선수들은 이 옵션을 필수로 넣어달라고 할 수 있다. '우선 협상 기간'도 유명무실하다 하여 2016년에 이미 폐지한 제도다. 마치 두산을 위해 선심 쓰듯이 우선 협상 기간을 줬지만 역시 유명무실했다.