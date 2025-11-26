유니폼 갈아입은 김현수, 역사상 첫 '한국시리즈 MVP → 이적' 사례 됐다…프로는 정 아닌 비즈니스 [SC포커스]

최종수정 2025-11-26 11:11

유니폼 갈아입은 김현수, 역사상 첫 '한국시리즈 MVP → 이적' 사례 …
사진제공=KT 위즈

유니폼 갈아입은 김현수, 역사상 첫 '한국시리즈 MVP → 이적' 사례 …
김강민이 2022년 한국시리즈 MVP에 이름을 새기는 홈런을 친 순간. 스포츠조선DB

[스포츠조선 김영록 기자] 김강민은 한국시리즈 MVP를 받은지 2년 뒤인 2024년 다른 팀 유니폼을 입고 뛰어야했다. SSG 랜더스가 2023년 2차 드래프트 보호선수 명단에서 그를 제외했고, 한화 이글스가 불혹의 나이임에도 김강민의 가치를 높게 평가해 영입했기 때문이다.

이번에는 반대 사례가 나왔다. 김현수가 LG 트윈스에서 KT 위즈로 유니폼을 갈아입었다. 3년 50억원이라는 파격적인 조건이다. 한국시리즈 MVP를 차지한 그가 지난 6일 열린 LG 우승행사에서 명품시계를 선물받은지 19일만의 일이다.

우승 당시만 해도 김현수의 이적은 상상하기 힘든 일이었다. LG에 또한번의 한국시리즈 우승을 안겼고, LG에 몸담은지도 벌써 8년의 시간이 지났다. 주장을 역임하며 LG라는 팀 자체를 한국시리즈 컨텐터로 바꿔놓은 주역으로도 꼽혔다. 두차례 FA 계약을 맺으며 관계를 공고히 해왔다.

하지만 +2년 옵션을 채우지 못했고, 시즌 중 의견 차이가 결국 FA 이적으로 이어졌다.

프로야구 44년 역사에 한국시리즈 MVP가 그해 겨울 곧바로 이적한 전례는 없었다. 김현수가 첫 사례다.


유니폼 갈아입은 김현수, 역사상 첫 '한국시리즈 MVP → 이적' 사례 …
한국시리즈 MVP 김현수가 롤렉스 시계를 찬 팔을 들어올리고 밝게 웃고 있다. 사진제공=LG 트윈스
한국시리즈 MVP란 소속팀이 우승을 했다는 뜻이다. 그 선수가 노장이라 한들, 구단 입장에서 방출, 트레이드 어느 쪽으로든 한국시리즈 MVP와 곧바로 작별하긴 부담스러울 수밖에 없다.

반대의 경우도 마찬가지다. 과거에는 한국시리즈 우승을 할 경우 마이너스 옵션을 삭제하거나 연봉 인상폭이 커지는 등 구단의 '온정'이 커지곤 했다. 그러다보니 우승으로 인해 고무된 속내까지 더해져 설령 FA시즌을 맞이한다 한들 팀을 떠날 가능성이 적었다.

김강민의 경우 한국시리즈 MVP의 2년내 이적, 그것도 구단 원클럽맨이다보니 팬심을 크게 자극했던 이유다. 반면 프로야구 역사상 가장 극적인 홈런의 주인공 중 한명인 마해영의 경우 삼성 라이온즈에서 2002년 한국시리즈 우승을 품에 안은 2년 뒤 KIA 타이거즈로 이적했지만, 원래 롯데 출신 선수다보니 팬심의 이반은 생각보다 크지 않았다.


하지만 최근 들어 거듭된 제도 변화와 달라진 분위기가 역사상 첫 사례로 이어졌다. 더이상 구단도, 선수도 정으로 FA 계약에 임하지 않는다.


유니폼 갈아입은 김현수, 역사상 첫 '한국시리즈 MVP → 이적' 사례 …
2002년 한국시리즈 역사상 첫 끝내기 홈런, 삼성의 첫 한국시리즈 우승의 주인공이었던 마해영은 이듬해인 2003년 겨울 KIA로 이적한다. 스포츠조선DB
구단들은 이제 선수의 연봉 책정에 있어 철저하게 성과주의를 내세운다. 샐러리캡까지 생긴 이상, 구단이 정을 발휘할 여지도 줄어들었다.

FA 대상 선수 역시 마찬가지로 선수 입장에서 구단의 제안을 냉정하게 평가한다. 계약 총액부터 보장금액까지, 원소속팀 LG에 비해 KT가 내세운 조건이 훨씬 좋았다.

여기에 FA 등급제로 인해 김현수 같은 선수생활 말년의 간판스타가 C등급 FA을 획득, 보상선수 없이 이적할 수 있게 되면서 오히려 A, B 등급 선수보다 유리해진 면도 있다. 체계적인 몸관리로 인해 김현수 강민호 최형우처럼 선수 인생이 길어진 것도 물론이다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 장우혁, 16세 연하 女배우와 만남 인정했다..."사적으로 만나, 결혼 생각도"

2.

하정우, 하와이 '1000억 집' 드디어 공개…조카 위해 빌려준 '오션뷰 아파트'

3.

"신랑, 먹은 밥이 얼만데"...전현무, 이장우♥조혜원 결혼식 빛낸 주례사 포착

4.

'일본인♥' 송진우, 역사왜곡 논란 사과 "韓日 싸웠다 표현, 혼혈子 시선에 맞춰..제 잘못"[전문]

5.

"故 이순재 빈소 옆에 故 변웅전" 한지일, 나란히 잠든 두 거장 애도

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

2.

'끝내주는 남자' 있는데 48억원을?…KT 또 한 번 '태풍의 눈' 될까

3.

"장린펑은 쓰레기야" 린가드에 아찔한 '살인태클' 본 중국팬도 '절레절레'…개 버릇 남 못 준다

4.

'알론소 감독을 경질하라' 레알 마드리드 선수들, 충격의 집단항명!...수뇌부 '감독 위에 선수는 존재하지 않는다' 강경 대응

5.

'이럴수가' 케이브 두산과 결별, KBO 이적은 불가…KIA도 탐냈던 ML 타자에 밀렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

2.

'끝내주는 남자' 있는데 48억원을?…KT 또 한 번 '태풍의 눈' 될까

3.

"장린펑은 쓰레기야" 린가드에 아찔한 '살인태클' 본 중국팬도 '절레절레'…개 버릇 남 못 준다

4.

'알론소 감독을 경질하라' 레알 마드리드 선수들, 충격의 집단항명!...수뇌부 '감독 위에 선수는 존재하지 않는다' 강경 대응

5.

'이럴수가' 케이브 두산과 결별, KBO 이적은 불가…KIA도 탐냈던 ML 타자에 밀렸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.