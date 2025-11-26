"정말 죄송합니다. 사과드립니다" 토트넘 집단 사과 사태...손흥민 시대 후 최악의 참패

기사입력 2025-11-26 09:54


"정말 죄송합니다. 사과드립니다" 토트넘 집단 사과 사태...손흥민 시대…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 김대식 기자]최악의 패배에 토트넘 선수들과 감독은 고개를 숙였다.

토트넘은 24일(한국시각) 영국 런던의 에미레이츠 스타디움에서 열린 아스널과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 12라운드 경기에서 1대4 참사를 당했다. 이번 패배로 토트넘은 9위까지 추락했다.

참사였다. 토트넘은 부상자가 많다는 걸 감안해도 아스널 상대로 힘을 쓰지 못했다. 경기 시작부터 연이어 분이기를 내준 토트넘은 정신없이 공략 당했다. 결국 선제 실점을 내줬다. 전반 36분 미켈 메리노가 완벽한 패스를 찔러줬고, 레안드로 트로사르가 페널티박스 안에서 침착한 마무리로 토트넘의 골망을 흔들었다.

참사의 시작이었다. 전반 41분에는 에베레치 에제가 페널티박스에서 토트넘 선수들을 제친 뒤에 비카리오마저 뚫어냈다. 그때부터 에제의 해트트릭 쇼가 시작됐다. 후반 시작과 함께 에제가 또 페널티박스 부근에서 자유롭게 공을 받았고, 에제는 구석으로 가볍게 밀어 넣었다.
"정말 죄송합니다. 사과드립니다" 토트넘 집단 사과 사태...손흥민 시대…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘은 후반 10분 히샬리송이 마르틴 수비멘디의 공을 빼앗자마자 시도한 장거리 슈팅이 득점으로 이어지면서 만회골을 터트렸지만 거기까지였다. 후반 31분 트로사르가 에제한테 패스를 밀어줬고, 에제가 해트트릭을 완성했다. 비카리오가 여러 차례 선방하지 않았다면 더 큰 점수차로 패배했을 것이다. 무기력했고, 참패를 인정할 수밖에 없는 경기력이었다.

경기 후 굴리엘모 비카리오는 "오늘은 우리에게 정말 최악의 밤이었다. 무엇보다도 매일 우리를 응원하고, 경기를 보기 위해 찾아오는 팬들에게 사과해야 한다. 오늘 우리는 싸우지 않았다. 팀 전체가 싸우지 않았다. 이런 수준의 축구 경기에서 경쟁하려면 싸워야 하는 것이 기본이다. 우리는 팀으로서 그렇게 하지 못했다"며 팬들에게 미안함을 전했다.
"정말 죄송합니다. 사과드립니다" 토트넘 집단 사과 사태...손흥민 시대…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이어 "힘든 밤이고, 정말 안 좋은 패배지만 우리는 함께 뭉쳐야 한다. 우리가 해결해야 할 문제가 무엇인지 알고 있기 때문이다. 수요일에도 중요한 경기가 있다. 우리는 서로 믿고 마음을 다잡아야 한다. 오늘 우리는 평소 할 수 있는 모습을 보여주지 못했다. 감정이 격해질 수 있는 건 알지만, 이런 방식으로 더비에서 지고 난 후에도 차분함을 유지하고, 오늘 경기를 보기 위해 찾아준 팬들에게 사과해야 한다. 이런 경기력을 다시 보여줄 수는 없다"며 연이어 죄송하다는 입장을 이야기했다.

프랭크 감독 역시 첫 공식 북런던 더비에서 패한 뒤 기자회견에서 비카리오와 비슷한 입장을 밝혔다. "아스널이라는 우리 최고의 라이벌과의 경기에서 더 좋은 경기력을 보여주지 못한 것은 정말 실망스럽다. 팬들에게 사과할 수밖에 없다"며 고개를 숙였다.
"정말 죄송합니다. 사과드립니다" 토트넘 집단 사과 사태...손흥민 시대…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
프랭크 감독은 "우리는 오늘 충분히 경쟁할 수 있다고 자신했지만, 90분 내내 그렇지 못했다. 우리는 공격적으로 나서고, 압박하며, 일부 상황에서는 그들을 쫓아가려고 했지만, 성공하지 못했다. 충분히 근접하지 못했다. 결국 우리는 밀려났고, 다소 수동적인 것처럼 보였다"며 완패를 인정했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 장우혁, 16세 연하 女배우와 만남 인정했다..."사적으로 만나, 결혼 생각도"

2.

하정우, 하와이 '1000억 집' 드디어 공개…조카 위해 빌려준 '오션뷰 아파트'

3.

"신랑, 먹은 밥이 얼만데"...전현무, 이장우♥조혜원 결혼식 빛낸 주례사 포착

4.

'173만 유튜버' 말왕, 대치동 강사 출신 '엄친아'였다..."가족과 美 유학 사실"

5.

'백윤식子' 백도빈, 28세부터 시댁살이 한 정시아♥에 미안함 "신혼 없었다" ('두집살림')

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

2.

'끝내주는 남자' 있는데 48억원을?…KT 또 한 번 '태풍의 눈' 될까

3.

"장린펑은 쓰레기야" 린가드에 아찔한 '살인태클' 본 중국팬도 '절레절레'…개 버릇 남 못 준다

4.

'알론소 감독을 경질하라' 레알 마드리드 선수들, 충격의 집단항명!...수뇌부 '감독 위에 선수는 존재하지 않는다' 강경 대응

5.

'124억 광폭 행보' 두산·롯데? FA 큰손 따로 있었네, 그런데 여기서 끝 아니다

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

2.

'끝내주는 남자' 있는데 48억원을?…KT 또 한 번 '태풍의 눈' 될까

3.

"장린펑은 쓰레기야" 린가드에 아찔한 '살인태클' 본 중국팬도 '절레절레'…개 버릇 남 못 준다

4.

'알론소 감독을 경질하라' 레알 마드리드 선수들, 충격의 집단항명!...수뇌부 '감독 위에 선수는 존재하지 않는다' 강경 대응

5.

'124억 광폭 행보' 두산·롯데? FA 큰손 따로 있었네, 그런데 여기서 끝 아니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.