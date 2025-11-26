하정우, 하와이 '1000억 집' 드디어 공개…조카 위해 빌려준 '오션뷰…

25일 황보라의 유튜브 채널에서는 '아기와 하와이 여행이 위험한 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.
황보라는 친정 부모님과 남편, 아들과 함께 하와이 여행을 떠났다. 황보라는 "친정 부모님이 1년 동안 고생해주셨으니 친정 부모님과 함께 우인이가 안전하게 놀 수 있으면서 편안한 곳이 어디냐. 그곳이 바로 하와이"라며 "이번에 우인이를 데리고 돌이 지났으니 우인이에게 좋은 추억을 남기고자 하와이 여행을 계획했다"고 밝혔다.
특히 하와이를 선택한 이유가 있었다. 황보라는 "사실 저는 하와이를 열 번 넘게 갔다 온 사람으로서 큰 기대감이 없다. 그러나 내가 왜 하와이를 선택했냐면 저희 아주버님께서 하와이에 예전부터 집을 갖고 있어서 저희는 거기서 머문다. 음식도 해먹을 수 있고 최소한의 비용으로 최대한을 누릴 수 있는 곳이라 하와이를 선택했다. 가장 중요한 건 모든 걸 통틀어서 제일 싸게 갈 수 있다. 돈이 안 들게 갈 수 있다. 지금 하와이 물가가 장난 아니라더라. 제가 얼마나 저렴하게 알차게 여행을 보내고 왔을지 세세히 공개하겠다"고 선언했다.
하와이에 도착해 하정우의 집으로 간 황보라 가족. 하정우의 집은 바다가 한눈에 보이는 아름다운 오션뷰 아파트였다. 황보라는 "제 루틴이 있는데 도착하면 항상 첫날에 장을 본다. 식재료를 다 샀는데 역대급이었다. 정말 너무 물가가 비싸다. 한인마트에서만 300불이 나왔다. 어마어마하다. 그래서 외식은 이틀에 한 번만 하자고 합의를 봤다"고 밝혔다.
한편, 하정우는 하와이 와이키키 해변에 근처에 집을 매매했다고 밝혔다. 하정우는 1년에 4개월 정도를 하와이에서 지낸다고. 지난해 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서 신동엽은 하정우의 집을 언급하며 "너 하와이에 집 산 거, 1,000억 넘는 건 세금이 많이 나간다는데 그건 어떻게 하냐"고 농담했고 성동일은 "내가 그 집 가봤는데 대출이 998억 원"이라고 거들었다. 이에 하정우도 "하와이 수협에서 융자를 받았다"며 쿨하게 받아쳤다.