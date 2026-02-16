'충주맨' 김선태, 사직서 낸 다음 날 박정민 '휴민트' 무대인사 참석

기사입력 2026-02-16 09:34


[스포츠조선 이지현 기자] '충주맨' 김선태 주무관이 사직 후에도 배우 박정민과의 의리를 지켰다.

박정민은 지난 13일 충청북도 충주시 CGV 충주교현점과 메가박스 충주연수점에서 영화 '휴민트' 단독 무대인사를 진행했다.

이날 박정민은 "항상 충주에 와서 무대인사를 하고 싶다고 생각했다. 이번에 좋은 기회로 오게 돼 기쁘다. 앞으로도 출연하는 영화가 있으면 최대한 충주를 찾을 수 있게 노력하겠다"며 "오늘 뮤직비디오 촬영 당시 화사가 선물한 옷을 입고 왔다"고 인사했다.

특히 이날 무대인사에는 '추주맨' 김선태 주무관이 참석했다. 공교롭게도 이날은 사직서를 낸 다음 날이었던 것. 김선태 주무관은 전날 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기휴가에 들어갔으며, 이달 말 퇴직할 예정인 것으로 알려졌다.


앞서 박정민은 '충주시' 채널을 통해 김선태 주무관과 만나 충주시 무대 인사 공약을 내건 바 있다. 박정민은 유튜브에서 "가족들이 모두 충주에 있어 자주 찾는 도시"라며 "한 번쯤은 준비해 인사를 드리고 싶었는데 기회가 생겨 감사하다"라고 소감을 밝혔다. 또한 "행사가 성사될 수 있었던 데에는 '충주맨' 김선태 주무관의 역할이 컸다"라며 "유튜브 출연 제안도 받아주시고 홍보대사로 선정해 주셔서 가능했던 자리"라고 고마움을 전했다.

한편, 영화 '휴민트'는 비밀과 진실이 얼음 바다에 가라앉은 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 인물들이 충돌하는 이야기를 그린 작품으로, 박정민을 비롯해 조인성, 신세경, 박해준 등이 열연했다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

