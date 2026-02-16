노홍철, ‘약 취한 사자’ 의혹에 결국 입장 밝혔다 “윤리적인 교감” 해명

|
[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 노홍철이 아프리카에서 사자와 찍은 사진을 두고 '동물 학대' 논란이 불거진 가운데, 그가 직접 입장을 밝혔다.
앞서 그는 탄자니아 여행 중 촬영한 사진과 영상을 올리며 "잠자는 사자의 털끝을 건드려본다"라는 문구를 남겼다. 공개된 영상에는 백사자의 배를 쓰다듬거나, 사자 옆에 누워 미소를 짓는 모습, 사자와 나란히 걷는 장면 등이 담겼다.
또한 2015년 공개된 다큐멘터리 Blood Lions를 언급하며, 보존·연구·고아원 등으로 포장된 일부 시설에서 약물 투여와 번식 관리가 이뤄지고, 상품성을 잃은 사자가 '통조림 사냥(Canned hunting)' 산업으로 이어지는 구조를 고발한 바 있다고 설명했다. 통조림 사냥은 울타리 안에 가둔 동물을 사냥하는 형태로 국제적으로도 윤리적 비판을 받아온 산업이다.
논란이 된 숙소는 킬리만자로 국립공원 인근의 사파리형 숙박 시설로 알려졌다. 초식동물과의 근접 체험은 물론, 사자와 가까이에서 촬영할 수 있는 프로그램으로 SNS상에서 인지도를 얻었다. 다만 일부 방문 후기에서는 "동물의 움직임이 평소보다 둔해 보였다", "촬영을 위해 일정 부분 제어가 있었던 것 같다"는 우려도 제기된 바 있다.
현재 해당 시설에서 실제로 약물이 사용됐는지 여부는 확인되지 않은 상태다.
