노홍철, ‘약 취한 사자’ 의혹에 결국 입장 밝혔다 “윤리적인 교감” 해명

기사입력 2026-02-16 09:42


[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 노홍철이 아프리카에서 사자와 찍은 사진을 두고 '동물 학대' 논란이 불거진 가운데, 그가 직접 입장을 밝혔다.

노홍철은 지난 15일 개인 계정에 "윤리적인 야생동물 교감(ETHICAL WILDLIFE ENCOUNTERS). 탄자니아 정부, 건강 치료 회복 및 자연 서식지 방사 키워드 보고 다녀왔는데, 귀한 의견도 있네요. 만약 그렇다면 당연히 저도 함께 하겠습니다"라는 글을 게재했다.

이와 함께 초원에서 사자와 나란히 앉아 휴식을 취하거나 기린에게 먹이를 주는 모습, 현지 부족과 교류하는 장면, 오토바이를 타고 초원을 달리는 순간 등을 담은 사진도 추가로 공개했다.

앞서 그는 탄자니아 여행 중 촬영한 사진과 영상을 올리며 "잠자는 사자의 털끝을 건드려본다"라는 문구를 남겼다. 공개된 영상에는 백사자의 배를 쓰다듬거나, 사자 옆에 누워 미소를 짓는 모습, 사자와 나란히 걷는 장면 등이 담겼다.

공격성을 보이지 않는 사자의 모습에 일부 누리꾼들은 "AI 합성 아니냐"는 반응을 보이며 놀라움을 드러냈다.

그러나 이후 한 아프리카 전문 여행사는 SNS를 통해 "이 사자가 정상으로 보이느냐. 잠자는 사자로 동화적 포장을 해도 약에 취해 있는 상태로 보인다"고 공개적으로 문제를 제기했다. 해당 여행사는 관광객 체험 과정에서 사자에게 진정제(tranquilizer)나 수면제(sedative)가 투여됐을 가능성을 언급하며, "사자의 눈과 행동을 보라. 배를 쳐도 저항하지 못하는 이유가 무엇이겠느냐"고 지적했다.

또한 2015년 공개된 다큐멘터리 Blood Lions를 언급하며, 보존·연구·고아원 등으로 포장된 일부 시설에서 약물 투여와 번식 관리가 이뤄지고, 상품성을 잃은 사자가 '통조림 사냥(Canned hunting)' 산업으로 이어지는 구조를 고발한 바 있다고 설명했다. 통조림 사냥은 울타리 안에 가둔 동물을 사냥하는 형태로 국제적으로도 윤리적 비판을 받아온 산업이다.

논란이 된 숙소는 킬리만자로 국립공원 인근의 사파리형 숙박 시설로 알려졌다. 초식동물과의 근접 체험은 물론, 사자와 가까이에서 촬영할 수 있는 프로그램으로 SNS상에서 인지도를 얻었다. 다만 일부 방문 후기에서는 "동물의 움직임이 평소보다 둔해 보였다", "촬영을 위해 일정 부분 제어가 있었던 것 같다"는 우려도 제기된 바 있다.


현재 해당 시설에서 실제로 약물이 사용됐는지 여부는 확인되지 않은 상태다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

