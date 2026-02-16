“한국의 미녀 군단, 비주얼 미쳤다!”, “예쁘고 강하다”...도대체 얼마나 이쁘길래, 일본 역대급 난리법석

멋진 활약 펼친 김민지 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 일본의 경기에서 한국 대표팀 김민지가 7대5로 이긴 뒤 기뻐하며 관중에 손을 흔들고 있다. 2026.2.16 dwise@yna.co.kr (끝)
[스포츠조선 김대식 기자]한국 여자 컬링 선수들은 실력만큼 외모도 화제다.
한국 여자 컬링 대표팀은 15일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나의 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 5차전에서 7대5로 승리했다.
일본 매체 더 다이제스트는 경기 후 일본에서 화제가 된 여자 컬링 선수들의 미모를 주목했다. 매체는 '일본을 상대로 자신감 넘치는 팀플레이로 승리를 거둔 것이 한국 대표 선수들이다. 생중계를 시청한 팬들 사이에서는 실력뿐만 아니라 선수들의 미모와 스타일도 화제가 됐다. SNS와 인터넷상에는 '미녀 군단 아니냐', '비주얼이 너무 강했다', '다들 피부가 매끈매끈 반짝반짝', '김수지가 제일이다', '여러 미인이 있었다', '예쁘고 강해서 완패', 'K팝 그룹 같다' 등 댓글이 잇따라 올라왔다'며 팬들의 반응을 전했다.
더 다이제스트는 '일본을 꺾고 통산 3승 2패로 반등한 한국이다. 멤버는 김은지, 김민지, 김수지, 설예은, 설예지로 구성돼 있으며, 5명 전원이 검은 머리를 뒤로 묶은 스타일이라는 점도 독특하다. 참고로 설예은은 컬링 남자 영국 대표 보비 라미와 교제 중'이라고 덧붙였다.
외모로도 주목받고 있는 여자 컬링 선수들은 스킵 김은지-서드 김민지-세컨드 김수지-리드 설예은-핍스 설예지로 구성되어있다. 한국은 2018년 평창 은메달 이후 8년 만에 포디움 입성을 노린다. 한 발 더 나아가 한국 컬링 사상 첫 금메달도 기대하고 있다.
일본과의 경기 전까지 2승2패였다. 첫 경기에서 미국에 4대8로 충격 역전패했지만 이탈리아와 영국을 각각 7대2, 9대3으로 물리쳤다. 하지만 우세가 점쳐졌던 4차전에선 덴마크에 3대6으로 덜미를 잡혔다. 세계랭킹 3위인 한국은 이번 대회 우승 후보로서 한-일전을 반드시 잡아야 했다.
한일전에서 맹활약한 선수는 김민지였다. 2대2로 팽팽하게 맞서던 5엔드에서 김민지가 일본 스톤 3개를 모두 걷어내는 환상적인 샷으로 한국의 1점 획득을 이끌어냈다. 김민지는 3점을 쓸어담은 8엔드에서도 결정적인 역할을 해냈다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이제 여자 컬링은 앞으로 가 중요하다. 공동 4위에 자리한 한국은 17일 중국과 6차전을 치른다. 이후 강호 스위스(1위), 스웨덴(4위), 캐나다(2위)를 만난다. 이들을 넘어서야 4강을 넘어서 메달권에 진입할 수 있다. 어차피 넘어야 할 상대들이다.