[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확…

[스포츠조선 김성원 기자]변수는 없었다.
2~3번 포트도 FIFA 랭킹으로 줄이 세워졌다. '포트2'에는 크로아티아(10위), 모로코(11위), 콜롬비아(13위), 우루과이(16위), 스위스(17위), 일본(18위), 세네갈(19위), 이란(20위), 대한민국, 에콰도르(23위), 오스트리아(24위), 호주(26위)가 배정됐다. 대한민국보다 FIFA 랭킹이 높은 이탈리아(12위), 덴마크(21위)는 북중미 직행 티켓을 거머쥐지 못했다. 내년 3월 플레이오프를 통해 재도전한다. 한국 축구가 역대 월드컵 본선 조추첨에서 2번 포트에 안착한 것은 이번이 처음이다.
북중미월드컵은 32개국에서 48개국으로 늘어나는 최초의 대회다. 운명의 조추첨은 다음달 6일 미국 워싱턴 DC의 케네디센터에서 열린다.
조추첨은 포트 1의 모든 팀이 A조부터 L조로 추첨되는 것으로 시작된다. 그 후 2, 3, 4번 포트 순서대로 진행된다. 1번 포트의 경우 랭킹이 가장 높은 팀(스페인)과 두 번째로 높은 팀(아르헨티나)은 무작위로 반대 편으로 배정된다. 3위(프랑스)와 4위팀(잉글랜드)에도 동일하게 적용된다. 따라서 상위 두 팀은 결승전까지 만나지 않는다.
FIFA는 이번에도 조추첨에서 같은 포트, 같은 대륙의 국가는 한 조에 편성될 수 없도록 했다. 다만 최다인 16장의 본선행 티켓을 보유한 유럽은 한 조에 2개국까지 들어갈 수 있다.
북중미월드컵 조별리그에선 각 조 1, 2위(총 24개팀)와 3위 중 상위 8개팀이 32강에 오른다. 32강부터 토너먼트로 운명이 엇갈린다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
◇2026년 북중미월드컵 포트
포트 1=캐나다, 멕시코, 미국, 스페인, 아르헨티나, 프랑스, 영국, 브라질, 포르투갈, 네덜란드, 벨기에, 독일
포트 2=크로아티아, 모로코, 콜롬비아, 우루과이, 스위스, 일본, 세네갈, 이란, 대한민국, 에콰도르, 오스트리아, 호주
포트 3=노르웨이, 파나마, 이집트, 알제리, 스코틀랜드, 파라과이, 튀니지, 코트디부아르, 우즈베키스탄, 카타르, 사우디아라비아, 남아프리카공화국
포트 4=요르단, 카보베르데, 가나, 퀴라소, 아이티, 뉴질랜드, 유럽 플레이오프 A, B, C, D, 대륙간 플레이오프 1, 2