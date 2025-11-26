양세찬, 9년간 돈 얼마나 많이 벌었길래 "박나래 덕분에 먹고살아" ('나래식')
|양세찬. 스포츠조선DB
|사진 출처=유튜브 '나래식'
[스포츠조선 안소윤 기자] 개그맨 양세찬이 '나래식'에 출격해 주인장 박나래와 역대급 케미스트리를 자아낸다.
26일 공개되는 '나래식' 62회에는 양세찬이 출연해 유쾌한 입담으로 현장을 뜨겁게 달군다.
이날 양세찬은 9년 전 박나래 덕분에 처음으로 '라디오스타'에 출연해 얼굴을 알리게 됐다며 "누나 때문에 지금 밥 먹고 사는 거다. 그때 이후로 바빠지기 시작했다"고 너스레를 떨며 고마움을 전한다. 두 사람의 오래된 인연이 방송에서 어떤 케미를 폭발시킬지 기대감을 높인다.
또한 양세찬은 '런닝맨' 고정 멤버가 되기 전, 박나래와 함께 게스트로 출연했던 비하인드도 공개한다. 특히 박나래는 "너 유(재석)라인 된 것도 나 때문"이라고 말해 궁금증을 더한다. 이어 양세찬은 '런닝맨' 캐스팅 스토리를 방송 최초 공개해 몰입도를 높인다.
'나래식' 오픈 1년 4개월 만에 드디어 구독자 애칭이 결정되는 것도 또 하나의 관전 포인트다. 후보로 거론됐던 '애식이' '식식이' '식구' 중 투표를 통해 어떤 이름이 최종 낙점됐을지 26일 오후 6시 30분 공개되는 '나래식' 62회에 관심이 집중된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
