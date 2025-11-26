[공식] '강도 피해' 나나, 활동 재개 소식 전했다…"따뜻한 응원과 격…

[공식] '강도 피해' 나나, 활동 재개 소식 전했다…"따뜻한 응원과 격려 덕분" (전문)

최종수정 2025-11-26 12:30

나나. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 애프터출신 배우 나나가 강도 피해를 입은 뒤 활동 재개 소식을 알렸다.

나나 소속사 써브라임은 26일 공식 계정에 "나나가 최근 사건으로 인해 어려운 시간을 겪었으나, 팬 여러분께서 보내주신 따뜻한 응원과 격려 덕분에 다시 활동을 재개하고자 한다"고 글을 올렸다.

이어 "예정되어 있던 광고 촬영 및 기타 스케줄은 변동 없이 진행될 예정이며, 팬 여러분과의 약속이었던 앨범, 화보집 등도 계획대로 준비를 이어가고 있다"고 밝혔다.

끝으로 소속사는 "나나를 향한 변함없는 응원과 성원에 깊이 감사드리며, 앞으로도 많은 관심과 지지 부탁드린다"고 당부했다.

앞서 15일 오전 6시쯤 구리시 아천동에 있는 나나의 자택에 강도가 흉기를 들고 침입하는 사건이 발생했다. 의정부지법 남양주지원은 특수강도상해 혐의로 구속된 30대 남성 A씨에 대해 도주 우려가 있다며 구속 영장을 발부했다.

A씨는 나나의 자택에 사다리를 타고 침입해 흉기로 나나 모녀를 위협하며 돈을 요구한 혐의를 받고 있다. 당시 집에 있던 나나와 나나 어머니는 몸싸움 끝에 A씨를 제압해 경찰에 신고했다. 그러나 이 과정에서 나나의 어머니가 A씨로부터 목이 졸리는 등 상해를 입었다. 나나도 A씨와 몸싸움 과정에서 부상을 입은 것으로 전해졌으며, A씨도 턱 등을 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받았다.

경찰은 병원 치료를 받은 나나 어머니의 상해 진단서가 접수됨에 따라 혐의를 특수강도미수에서 특수강도상해로 변경했다. A씨는 경찰 조사에서 "연예인이 사는 집인지 모르고 침입했다"고 주장한 것으로 전해졌다.

나나 소속사는 "강도의 공격으로 나나의 어머니는 심각한 부상으로 의식을 잃는 상황을 겪었으며, 나나 역시 위기 상황을 벗어나는 과정에서 신체적 부상을 입었다"고 전했다.


이하 소속사 써브라임 공식입장 전문.

안녕하세요, 써브라임입니다.

나나 배우님은 최근 사건으로 인해 어려운 시간을 겪었으나, 팬 여러분께서 보내주신 따뜻한 응원과 격려 덕분에 다시 활동을 재개하고자 합니다.

예정되어 있던 광고 촬영 및 기타 스케줄은 변동 없이 진행될 예정이며, 팬 여러분과의 약속이었던 앨범, 화보집 등도 계획대로 준비를 이어가고 있습니다.

나나 배우님을 향한 변함없는 응원과 성원에 깊이 감사드리며, 앞으로도 많은 관심과 지지를 부탁드립니다.

감사합니다.

써브라임 드림


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

