한국인 프리미어리거 승격 1호 탄생? 韓 최초 역사 기대감...홍명보호 …

[스포츠조선 김대식 기자]배준호가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 승격에 성공한 첫 한국인이 될 수 있을까.
배준호가 소속된 스토크 시티는 26일(한국시각) 영국 스토크의 벳365 스타디움에서 열린 찰튼 애슬래틱과의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 17라운드에서 3대0 완승을 거뒀다. 이번 승리로 스토크는 리그 2위로 도약했다.
4-2-3-1 포메이션에서 중앙 공격형 미드필더로 선발 출장한 배준호였다. 스토크는 경기 초반부터 이번 시즌 상승세의 이유를 보여줬다. 전반 3분 소르바 토마스가 왼쪽에서 공을 잡았다. 토마스는 페널티박스를 바라보면서 크로스를 올려줬다. 그런데 크로스가 슈팅 궤적을 그리면서 골대 상단 구석으로 빨려들어갔다. 행운의 선제골이었다.
사진=스토크
선제골로 기세를 높인 스토크는 2분 만에 추가골을 터트렸다. 찰튼이 압박을 강하게 나서자 골키퍼가 전방으로 킥을 보내줬다. 스토크가 경합에서 승리해 토마스한테 볼이 왔다. 토마스는 밀리언 마누프에게 밀어줬다. 마누프는 수비수를 제친 후 자신감 있는 슈팅으로 추가골을 터트렸다.
세 번째 골도 행운이 따랐다. 전반 34분 스토크에 역습에서 배준호가 공을 몰고 전진했다. 배준호는 토마스한테 공을 넘겨줬다. 선제골 장면처럼 토마스가 페널티박스로 크로스를 올려줬다. 골대 안으로 향하는 비교적 평범한 크로스였지만 골키퍼가 궤적을 놓치면서 그대로 득점으로 연결됐다. 스토크는 후반전을 여유롭게 운영했고, 그대로 승부가 종료되면서 승점 3점을 챙긴 스토크다.
사진=스토크
아직 시즌 중반도 지나지 않은 시점에서 EPL 승격을 말하기엔 이르지만 스토크의 이번 시즌 돌풍은 기대를 하게 만들고 있는 중이다. 지난 2시즌 동안 배준호의 맹활약에도 지겨운 강등권 싸움을 하던 스토크는 이번 시즌 갑자기 승격에 도전할 수 있는 순위를 달리고 있다.
프랭크 램파드가 이끄는 코벤터리 시티가 압도적 1위를 질주하고 있는 가운데, 스토크는 골득실에서 앞서 2위를 달리고 있다. 스토크 바로 밑에 미들즈브러(승점 30), 입스위치 타운(승점 27), 프레스턴 노스 엔드(승점 27), 브리스톨 시티(승점 26)까지 격차가 크지 않지만 스토크가 6위권 바깥으로 밀려나는 흐름은 상상하기가 어렵다.
사진=스토크
만약 지금의 상승세를 유지해서 2위를 지켜낼 수 있다면 스토크는 EPL 승격이 그대로 확정된다. 승격 플레이오프에 진출할 수 있는 6위 안에서만 순위를 지켜도 승격에 도전할 수 있는 기회가 열린다.
배준호는 한국 최초의 역사에 도전한다. 지금까지 EPL에서 뛴 15명의 한국인 프리미어리거 중에서 단 1명도 챔피언십에서 승격해 프리미어리거가 된 경우는 없다. 모두 EPL 구단으로 이적해서 리그에 데뷔했다. 배준호가 공격 포인트를 더 많이 생산해내면서 스토크를 이끈다면 한국인 최초 승격 프리미어리거가 될 수 있을 것이다.